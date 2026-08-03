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Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 88'e yükseldi

Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 88'e yükseldi
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İSPANYA'nın, Fas sınırında yer alan Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta kentine geçmeye çalışırken yaşamını yitiren düzensiz göçmenlerin sayısı 88'e yükseldi.

İSPANYA'nın, Fas sınırında yer alan Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta kentine geçmeye çalışırken yaşamını yitiren düzensiz göçmenlerin sayısı 88'e yükseldi.

İspanya basını, Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısının 88'e yükseldiğini duyurdu. Yetkililer, 30 Temmuz'dan itibaren Ceuta'ya giriş yapan düzensiz göçmenlerin döndüğünden emin olmak için kent sokaklarında kontroller yaptığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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