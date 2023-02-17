Lübnan'da Halk Finansal Krizi Protesto Etti Güncel Haberler BEYRUT, 17 Şubat (Xinhua) -- Lübnan'ın para birimi Çarşamba günü paralel piyasada tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi ve 1 ABD doları, 77.000 Lübnan lirasından işlem görmeye başladı. Lübnan'ın Trablusşam kentindeki protesto sırasında bir bankanın önünde yanan lastikler görülüyor, 16 Şubat 2023. (Fotoğraf: Khaled Habashiti/Xinhua) BEYRUT, 17 Şubat (Xinhua) -- Lübnan'ın para birimi Çarşamba günü paralel piyasada tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi ve 1 ABD doları, 77.000 Lübnan lirasından işlem görmeye başladı. Ertesi gün Lübnan genelinde protestocular yolları kapatarak fiyat istikrarı ve yaşam standartlarının yükseltilmesi çağrısı yaptı. Protestolar sırasında trafikte yoğun aksaklıklar yaşandı. Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki protesto gösterisi sırasında lastik yakarak yolu trafiğe kapatan insanlar, 16 Şubat 2023. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua) Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki protesto gösterisi sırasında lastik yakarak yolu trafiğe kapatan insanlar, 16 Şubat 2023. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua) Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki bir protesto gösterisi sırasında lastik yakarak yolu trafiğe kapatan insanlar, 16 Şubat 2023. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua) Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki bir protesto gösterisi sırasında lastik yakarak yolu trafiğe kapatan insanlar, 16 Şubat 2023. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Amerika Birleşik Devletleri Lübnan Güncel Haberler

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