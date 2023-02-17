Lübnan'da Halk Finansal Krizi Protesto Etti
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BEYRUT, 17 Şubat (Xinhua) -- Lübnan'ın para birimi Çarşamba günü paralel piyasada tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi ve 1 ABD doları, 77.000 Lübnan lirasından işlem görmeye başladı.
BEYRUT, 17 Şubat (Xinhua) -- Lübnan'ın para birimi Çarşamba günü paralel piyasada tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi ve 1 ABD doları, 77.000 Lübnan lirasından işlem görmeye başladı. Ertesi gün Lübnan genelinde protestocular yolları kapatarak fiyat istikrarı ve yaşam standartlarının yükseltilmesi çağrısı yaptı. Protestolar sırasında trafikte yoğun aksaklıklar yaşandı.
Kaynak: Xinhua / Güncel