Beyrut'ta Çanakkale Zaferi Töreni

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi ve 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü dolayısıyla tören tertip etti.

Törene Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, Büyükelçilik çalışanları ve Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Büyükelçi Lütem günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.