Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun, IMF'ye Lübnan'la Yardım Anlaşmasını İmzalama Çağrısı Yaptı

BEYRUT, 22 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn Perşembe günü yaptığı açıklamayla Lübnan'ın gerekli yapısal reformları uygulamaya başladığını belirterek Uluslararası Para Fonu'na (IMF) krizle boğuşan ülkesiyle olan yardım anlaşmasını imzalama çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın söz konusu ifadeleri, Lübnan'a Uluslararası Desteğin Koordinasyonundan Sorumlu Fransa Cumhurbaşkanlığı Elçisi Pierre Duquesne ile yaptığı toplantıda kullandığı belirtildi.

Avn, döviz kurunun birleştirilmesi, finans sektöründeki "adli denetimlerin" takibi ve bankaların zararlarının adil şekilde ele alınması konularında sorumluluk taşıyan yeni bir hükümet kuracağı umudunu dile getirdi.

Avn, "Böylelikle Lübnan'a olan güven yeniden sağlanacak ve uluslararası kurumlar ülkeyi destekleme konusunda motive olacaklar" diye konuştu.

Duquesne de Fransa'nın iş fırsatlarının yaratılması ve göçün önlenmesi için Lübnan'ın altyapısının desteklenmesi konusunda bağışçı ülkeleri ve uluslararası kurumları teşvik edeceğini söyledi.

Son yıllarda daha önce eşi benzeri görülmemiş bir finansal kriz yaşayan Lübnan'ın, hükümetin toparlanma planını kolaylaştırmak üzere parlamentodan hızlı şekilde yasa çıkarması gerekiyor.

Xinhua / Güncel