Lozan Mübadelesi'nin 101. yılı törenle kutlandı

İsviçre'nin Lozan kentinde Türkiye ile Yunanistan arasında mübadeleyi öngören sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 101 yıl geçti. Antlaşmanın yıl dönümü nedeniyle Büyükçekmece Mimar Sinan İskelesi'nde tören düzenlendi.

Mübadele ile Yunanistan'dan Türkiye'ye göç etmek zorunda kalanların Büyükçekmece'de karaya çıktıkları yerde bulunan anıta çelenk konuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından mübadele nedeniyle yaşanan acıların anlatıldığı konuşmalar yapıldı.

Daha sonra iskeleye yanaşan bir tekneyle temsili karaya çıkışın gerçekleştirildiği törende, zorunlu göçte yaşamını yitirenler anısına denize karanfil bırakıldı. Ayrıca Selanik'ten Türkiye'ye mübadilleri taşıyan "Gülcemal" vapurunun adının verildiği Mimar Sinan Gülcemal Sosyal Tesisi'nin açılışı yapıldı ve sahilde zeytin ağacı dikildi.???????

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, törende yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları yok edilmek üzere olan Osmanlı'nın külleri üzerine büyük bir mücadeleden sonra Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken kolay yollardan geçilmediğini söyledi.

Osmanlı devletinin yıkılmasından sonra Yunanistan'da kalan topraklardaki Müslüman halk ile Türkiye'de yaşayan Ortodoks Hristiyan halkın zorunlu olarak karşılıklı yer değiştirmesini tesis eden mübadele anlaşması imzalandığını dile getiren Akgün, anlaşmadan sonra insanların yollara döküldüğünü, bu göç sırasında yollarda hayatını kaybedenlerin olduğunu ifade etti.

Yunanistan'dan Türkiye'ye göç ettirilenlerin İstanbul'da yoğun olarak Büyükçekmece, Çatalca, Silivri bölgelerine geldiğini, Türkiye'den giden mübadillerin de daha üç sene önce orada döktükleri gözyaşlarını videolardan görüp hüzünlendiklerini söyleyen Akgün, bunun tarihi bir gerçek olduğunu ve mübadil ailelerin birçoğunun yollarda kaldığını dile getirdi.

Mübadele meselesinin ebedi olarak hatırlanacağını vurgulayan Akgün, bu yıl mübadiller evi ve müzesi yapacaklarını da sözlerine ekledi.