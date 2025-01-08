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ABD'nin Los Angeles kentinde çıkan orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi

ABD'nin Los Angeles kentinde çıkan orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
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ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangını nedeniyle yaklaşık 33 bin kişi için tahliye kararı verilirken; kentte acil durum ilan edildi.

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde saatte yaklaşık 80 kilometreye ulaşan rüzgarın kuru hava koşullarıyla birleşmesi sonucu yerel saatle 10.30'da orman yangınları başladı.

Yangında Pacific Palisades bölgesinde yaklaşık 3 bin hektarlık alan kül olurken, yaklaşık 33 bin kişi için tahliye kararı çıkarıldı.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Öte yandan çıkan yangın nedeniyle Los Angeles'ta acil durum ilan edildi. California Valisi Gavin Newsom, yaptığı açıklamada, yangına müdahale çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Los Angeles'ta "acil durum" ilan etti.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Los Angeles'ın Pacific Palisades, Hurst, Eaton ve Woodley bölgelerinde devam eden yangınlardan dolayı yetkililer, basın toplantısı düzenleyerek son gelişmeler konusunda bilgi verdi. Los Angeles Bölgesi İtfaiye Şefi Anthony C. Marrone, yangınlarda şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi.

"1000'DEN FAZLA BİNA YANDI"

Marrone, "Yangın hattında bulunan ilk müdahale ekiplerinden yanı sıra tahliye olmayan bölge sakinleri arasından ciddi yaralanan birçok kişi oldu." diye konuştu. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangın söndürme uçaklarının kalkamadığını belirten Marrone, özellikle Pacific Palisades bölgesindeki yangının kontrol altına alınamadığını ve büyümeye devam ettiğini söyledi.

Marrona, Los Angeles'ta yangınlardan dolayı şu ana kadar 1000'den fazla binanın da yandığı bilgisini paylaştı. Los Angeles Bölgesi Şerifi Robert Luna da yangın hattındaki yaklaşık 33 bin kişinin tahliye emri altında olduğunu belirterek, bölge sakinlerine yangından korunmaları için gerekli tedbirleri almaları ve hızlı hareket etmeleri çağrısında bulundu.???????

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDeniz Kaya:

gazzeyi yakarim diyordu, ne oldu?

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıMahmut Açıkgöz:

kıyamet kopacak diyordu trump keferesi. ne oldu şimdi kendi ülkesinde kıyamet kopuyor. Allah çok yücedir azabıda çok çetindir.

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Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıYakup SGZ:

Zalimin zulmü varsa Mazlumun Allah ı var Gazze nin ahı çıkıyor elhamdulillah

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