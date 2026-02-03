Londra Polisi, Epstein belgelerinin ardından yapılan "kamu görevinde usulsüzlük" ihbarlarını ele alacak

Londra Metropolitan Polisi, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan pedofili belgelerinin ardından yapılan "kamu görevinde usulsüzlük" ihbarlarının herhangi bir cezai soruşturmayı gerektirip gerektirmediğini araştıracak.

Londra Metropolitan Polisi Özel Uzmanlık Suçları Birimi yetkilisi Ella Marriott, yaptığı yazılı açıklamada ABD Adalet Bakanlığının reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein hakkında yayımladığı yeni belgelerle ilgili değerlendirme yaptı.

Açıklanan belgeler ve medyada yer alan haberlerden sonra kamu görevinde usulsüzlük iddialarına ilişkin bir dizi ihbar aldıklarını kaydeden Marriott, "Bu ihbarların tamamı, soruşturma başlatılması için cezai eşiği karşılayıp karşılamadıklarını belirlemek üzere incelenecektir." dedi.

Marriott, "Dikkatimizi çeken yeni ve ilgili bilgiler olması halinde bunları değerlendirecek ve uygun görüldüğü takdirde soruşturacağız." ifadelerini kullandı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan milyonlarca belgede başta İngiltere Kralı 3. Charles'ın kardeşi, eski Prens ve York Dükü Andrew Mountbatten-Windsor ile İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi, eski bakan Lord Peter Mandelson'ın adı geçiyor.

İddialar nedeniyle Mountbatten-Windsor'un York Dükü ve Prens unvanları elinden alınmış, Mandelson ise getirildiği büyükelçilik görevinden 7 ay sonra uzaklaştırılmıştı.