İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin'le dayanışma gösterisi için toplanan on binlerce kişi, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında yürüyüş yaptı. "Gazze'de soykırım var", "İşgale son" gibi pankartlar taşıyan kalabalık, "Filistin'e özgürlük" sloganları attı. Göstericiler, İsrail'e destek veren İngiliz hükümetine de tepki gösterdi.

Londra'da on binlerce kişi Filistin'e destek için sokaklara indi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasını protesto etmek isteyen on binlerce Filistin yanlısı gösterici, öğle saatlerinde Thames Nehri kıyısındaki Victoria Enbankment'ta toplandı. Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Filistin ile dayanışma eylemine katılan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara son vermesi, ablukayı kaldırması, derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

"FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK" SLOGANLARI

"Adalet yoksa barış da yok", "Gazze'de soykırım var", "İşgale son", "Şimdi ateşkes" yazılı pankartlar taşıyarak, "Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, daha sonra İngiltere Parlamentosu önündeki Westminster Köprüsü'nden geçerek nehrin güneyine indi. Polisin geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen yürüyüş nedeniyle nehrin kuzey ve güney kıyısındaki yollar trafiğe kapatıldı.

İNGİLİZ HÜKÜMETİNE TEPKİ

Tekrar nehrin kuzeyine geçen göstericiler, İngiliz hükümetinin İsrail'e verdiği desteğe de tepki gösterdi. Filistin yanlısı göstericiler, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortaklığı yapmakla itham ettikleri İngiliz hükümetini de "Rishi Sunak utan", "James Cleverly utan" sloganlarıyla protesto etti. Kentte üçüncü kez düzenlenen yürüyüşün ardından Parlamento Meydanı'nda kurulan platformda konuşmalar yapılacak. Londra'da 14 ve 21 Ekim'de de Filistin'e destek gösteriler olmuştu.

GAZZE'NİN DÜNYA İLE İLETİŞİMİ KESİLDİ

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi. İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu. Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 195'i çocuk, 1863'ü kadın olmak üzere 7 bin 703'e çıktığını, 19 bin 743 kişinin de yaralandığını duyurdu. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 111 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi. Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci öldü.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.