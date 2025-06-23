Londra'da ABD Büyükelçiliği Önünde İran'a Destek Gösterisi

Londra'da ABD Büyükelçiliği Önünde İran'a Destek Gösterisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'nin Londra kentinde toplanan göstericiler, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına karşı protesto gerçekleştirdi. 'Savaşı Durdur Koalisyonu' ve 'Nükleer Silahsızlanma Kampanyası' tarafından düzenlenen gösteride, katılımcılar İran ile dayanışma ifade ederken, geçmiş batı müdahalelerini eleştirerek, ABD'nin İran'a olası müdahalesine karşı olduklarını vurguladılar.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, İsrail'in ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Sivil toplum hareketi "Savaşı Durdur Koalisyonu" ve "Nükleer Silahsızlanma Kampanyası"nın çağrısıyla, ABD'nin Londra Büyükelçiliği önünde bir araya gelen göstericiler, İsrail'in ve ABD'nin saldırıları altındaki İran ile dayanışma sergiledi.

Ellerinde İran ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Trump, David Lammy, Keir Starmer utanın", "Ellerinizi Orta Doğu'dan çekin" ve "Özgür Filistin" sloganları attı.

"ABD ve Batı'nın geçmişteki müdahaleleri, rejim değişikliği adı altında işgal"

Gösteride kurulan platformda konuşan "Savaşı Durdur Koalisyonu" kurucularından John Rees, Afganistan, Irak ve Libya'daki Batı müdahalelerinin kanlı, faydasız ve yıkıcı sonuçlar doğurduğunu hatırlatarak, aynı senaryonun İran'da da tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı.

ABD'nin İran'a yönelik olası dış müdahale girişimine kesinlikle karşı olduklarının altını çizen Rees, "İran halkından başka hiç kimse İran hükümetini değiştirme hakkına sahip değildir." ifadesini kullandı.

Rees, ABD ve Batı'nın geçmişteki müdahalelerinin, rejim değişikliği adı altında işgal ve kontrol kurma amacına hizmet ettiğini dile getirdi.

"ABD'nin nükleer tesislere saldırıları oldukça tehlikeli"

Nükleer Silahsızlanma Kampanyası Genel Sekreteri Sophie Bolt da ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının "oldukça tehlikeli" ve uluslararası hukuka göre "yasa dışı" olduğunu ifade etti.

Bolt, "Şu anda radyasyon salınımı olmamış gibi görünüyor ancak bu saldırılar tekrarlanır ve radyasyon salınımı olursa, İran'ın her yerine ve muhtemelen diğer ülkelere de yayılabilir, insanları zehirleyebilir, toprakları ve nesilleri zehirleyebilir. Bu kesinlikle pervasızca." diye konuştu.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
Trump'ın yorumu çok ilginç! İran'a teşekkür edip barış çağrısı yaptı

Trump'ın yorumu çok ilginç! İran'a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
İran'ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz

ABD üslerini vuran Hamaney'den net mesaj
Katar: İran'a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz

İran'ın füze attığı Arap ülkesinden savaşa girme sinyali
Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı programda gelen telefon sonrası salondan ayrıldı

Erdoğan'dan dikkat çeken hareket! Telefon gelince salondan ayrıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen evinde ölü bulundu

Eski AK Parti Milletvekili evinde ölü bulundu
Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı

Verdiği kilolarla gündemde! Zayıflama formülünü açıkladı
Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler

Skandal görüntü! Gösteriler sırasında Türk bayrağını çiğnediler
Savaşta ABD'yi Hürmüz Boğazı korkusu sardı

Savaşta ABD'yi korku sardı! Beyaz Saray: Aptallık olur
Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti

Kaddafi ve Saddam'ın ardından ünlü dergi o ismi de kapağa taşıdı
Nefesleri kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko'nun

Derbi gibi derbi! İşte nefes kesen maçta kazanan takım
Film setinde skandal kavga! Nilperi Şahinkaya'dan beklenmedik hareket

Film setinde skandal kavga! Çatal, bardak, ne varsa havada uçuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.