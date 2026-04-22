Lise öğrencilerinin Demokrasi ve Özgürlükler Adası ziyareti için iş birliği protokolü imzalandı

İstanbul 'da 20 bin lise öğrencisinin Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yer alan müzeleri ziyaret etmesi için iş birliği protokolü imzalandı.

İstanbul Valiliği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlim Yayma Vakfı arasında, 20 bin lise öğrencisinin Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bulunan müzeleri ziyaret etmesi için iş birliği protokolü imzalandı. İmza törenine, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak katıldı.

Törende, 22 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan turlarla öğrencilerin Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bulunan müzeleri ziyaret ederek, Adnan Menderes ve arkadaşlarının yaşadığı zorluklara ve yakın tarihimizin önemli kırılma anlarına doğrudan tanıklık etmelerinin amaçlandığı belirtildi. Öğretmen ve okul yöneticilerinin gözetiminde gerçekleştirilecek gezilerde, öğrencilerin yakın tarihin kırılma anlarını yerinde deneyimleyerek özgürlük, millet iradesi ve toplumsal sorumluluk kavramlarını tarihsel hafıza ile bütünleştirmelerinin amaçlandığı belirtildi.

'BİR KİŞİNİN HAYATI DEĞİŞİYORSA O BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

İmza töreninde bir konuşma yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Bir kişinin hayatında bir şey değişiyorsa o bizim için çok önemli. Cumhurbaşkanımızın bütün il valilerine verdiği talimat net ve şu şekilde: 'Kendi çocuklarınız için istediğiniz her şeyi bütün çocuklar için isteyin.' İstanbul'umuzda çocuklarımızın spor yapması için 'Spor Şehri İstanbul' projemiz var. Bütün okullarımızda spor kulübümüz var. Talep ettiğiniz bütün malzemeleri devletimizin, milletimizin imkanlarıyla temin ediyoruz. 'Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor' kitap okuma projemizle kitap sayımızı yüzde 100'den fazla artırdık. Kitaba erişimle ilgili bir problemimiz yok. 'Enstrümansız Okul Kalmasın' projesiyle 500 okulumuzda müzik atölyesi oluştu, kalanlar devam ediyor. Herkes yeteneğine göre bir enstrüman çalsın istiyoruz. Öğrenci meclislerimizle sizlerin karar süreçlerine katıldığınız, katılımcı olduğunuz, kendinizi ifade ettiğiniz; merhametli, vicdanlı, içinize sinmeyen konularda 'hayır' diyebildiğiniz bir kazanım oluşsun istiyoruz. Özetle; şehri tanıyan, kitap okuyan, spor yapan, yeteneğine göre bir enstrüman çalan, meclisler aracılığıyla karar süreçlerine katılan öğrencilerimiz yarınımızın en büyük teminatı olacak. Her konuda bizlere destek veren Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, bakanlarımıza, İlim Yayma Vakfımızın Mütevelli Heyeti Başkanı'na ve tüm paydaşlara teşekkür ediyor, bu protokolün hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN ADETA CANLI TARİH DERSİ OLACAK'

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "Bugün burada bir milletin hafızasına, iradesine, demokrasi mücadelesine ve geleceğine dair çok önemli bir eşiği birlikte anlamlandırmak üzere toplandık. Tarih, bir milletin hafızasıdır. Geleceği hangi şuurla yürüyeceğimizi tayin eden en büyük öğretmendir. Bu anlayışla; İstanbul Valiliğimizin himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinasyonunda hayata geçirdiğimiz 'Tarihin Bilincinde, Demokrasinin İzinde' temalı eğitim ve kültür faaliyetimiz; gençlerimizi tarihsel hafızayla, millet iradesiyle ve demokrasi şuuruyla buluşturacak güçlü bir eğitim seferberliğidir. Biz istiyoruz ki; öğrencilerimiz tarihi hadiseleri mekanların diliyle, zamanın bıraktığı izlerle kavrayan bir bilinç geliştirsin. Çünkü bazı dersler sınıfta anlatılır, bazı dersler ise ancak tarihi mekanlarda o havayı teneffüs ederek, o acıyı hissederek öğrenilir. Bu yönüyle bu program öğrencilerimiz için adeta canlı bir tarih dersi olacak; yaşayarak öğrenmenin gücüyle de daha kalıcı bir öğrenme gerçekleşecektir" diye konuştu.

'2 BİN 300 ADAY ÖĞRETMENİMİZİN DE EŞLİK EDECEK'

Yentür, "İstanbul'umuzda bulunan Fen Liseleri'nin tamamı, Sosyal Bilimler Liseleri'nin tamamı; 20 Fen Lisesi, 4 Sosyal Bilimler Lisesi'nin 9'uncu sınıflarının tamamı; 38 Anadolu Lisemiz, 45 Anadolu İmam Hatip Lisemiz, 55 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizden oluşan 20 bin öğrencimizi, öğretmenlerimizi ve okul yöneticilerimiz refakatinde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda buluşturacağız. Bununla birlikte bu anlamlı faaliyete bu yıl ilk defa eğitime başlayan Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim gören akademimizin ilk öğrencileri, 2 bin 300 aday öğretmenimizin de eşlik edecek olması son derece değerlidir. Bu süreçte aday öğretmenlerimiz için bir eğitim faaliyetinin nasıl planlandığını, nasıl yürütüldüğünü, öğrencilerle tarihi ve kültürel içerikli bir gezinin nasıl anlamlı öğrenme deneyimlerine dönüştüğünü de bizzat tecrübe edeceklerdir. Uygulamalı bir meslek eğitim imkanı oluşmuş olacaktır. Bu gezi yaklaşık bir saatin üzerinde bir zaman yolculuğuyla her gün İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasından hareket edecek motorlarla, vapurlarla gerçekleşecek. Bu süreyi de değerlendirmek adına Yeşilay Başkanımız, Genel Başkanımız Mehmet Dinç'in katkılarıyla bu yolculukta Yeşilay eğitimcileri gençlerimize abilik edecekler, rehberlik edecekler, bu yolculukta birlikte bir öğrenme yolculuğu gerçekleştirecekler. Yeşilay'a da kapılarını ve yüreğini açtığı için teşekkür ediyor, bu projemizin ülkemize, milletimize, İstanbul'umuza, sevgili gençlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

'23 YILDA CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE DÜNYANIN EN İYİ NOKTASINA GETİRİLDİ'

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Lise öğrencilerimizin bu şekilde iki ayda 20 bin öğrencinin adaya gitmesi ümit ediyorum ki önümüzdeki yıldan itibaren bunun devamlı hale gelmesini, gençlerimizin özellikle yakın tarihi anlamaları noktasında burada biraz zaman geçirmelerinin, gitmelerinin gelmelerinin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Milli Eğitim Müdürümüz sağ olsun çok güzel anlattı ve çok güzel tasarlanmış. Hem Yeşilay ile olan iş birliği hem bizim orada Ketebe Yayınları ile birlikte yapacağımız kitap takdimi ile ilgili iş birlikleri, eğitim içerikleri ile ilgili iş birlikleri. Ümit ediyorum ki milletçe aslında kimliğimizin oluşmasında çok ciddi dönüm noktası olan bu tür tarihi anları anlama noktasında, hatırlama noktasında, bunlardan dersler çıkarma noktasında faydalı olur. Eğitimin fiziki imkanları son 23 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın en iyi noktasına getirildi" dedi.

'21'İNCİ YÜZYIL DÜNYASINA DAMGASINI VURACAK BİR TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFİ İSTİKAMETİ'

Erdoğan, "Teknolojik altyapısı, sınıflardaki akıllı tahtalarımız, müfredatımızdaki son gelişmeler. Bunların hepsi çok mükemmel gelişmeler ama milletçe bu konuda hassasiyet taşımazsak, milletçe 'Bütün çocuklar bizim çocuklarımızdır, nasıl sahip çıkabiliriz, nasıl destek olabiliriz' diye düşünmezsek; velisiyle, komşusuyla, esnafıyla, işvereniyle, akrabalarıyla, eşi dostuyla herkes, bütün toplum, bütün millet. Eğitimi çocuğu merkeze alarak, evlatlarımızı merkeze alarak konuşmamız lazım. Hiçbir tane çocuğumuzu kaybetme lüksümüz olmadığını merkeze koyarak konuşmamız lazım. Öyle yaptığımız takdirde inanıyorum ki çok hızlı mesafe alacağız. Çünkü altyapımız çok güçlü, bakanımız ve ekibinin hedefleri çok gerçekten kutlu, çok güzel adımlar atıyorlar. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği bu 'Güçlü Türkiye' istikametinde, 21'inci yüzyıl dünyasına damgasını vuracak bir Türkiye Yüzyılı hedefi istikametinde bu yapılacak çalışmalara ne olur milletçe yapıcı katkı sağlayalım. Ben de buradan şöyle bir ek müjde vereyim vakfımızın destekleri dışında: Bu ay sonunda vizyona girecek olan Necip Fazıl Kısakürek'in 'Bir Adam Yaratmak' filmine bütün seyahat eden öğrencilerimize birer bilet inşallah biz de sağlayalım, böylelikle 20 bin öğrencimiz o filmi de seyretmiş olsun" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından imza törenine geçildi. Program, öğrencilerin gemide selamlanması ile son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı