Lise öğrencileri ABD'deki İHA yarışmasında dünya genelinde altıncı, liseler arasında birinci oldu

Küçükçekmece'deki Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi (FKGAL) öğrencilerinin kurduğu FKGAL Aviation, ABD'de düzenlenen insansız hava araçları yarışması Student Unmanned Aerial Systems'de (SUAS) dünya genelinde altıncı, liseler arasında birinci olarak Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

FKGAL öğrencilerinin oluşturduğu havacılık kulübü "FKGAL Aviation", ABD'de düzenlenen insansız hava araçları yarışması SUAS'ta dünya çapında önemli bir başarıya imza attı.

Yoğun akademik programlarına rağmen çalışmalarını disiplinli bir şekilde sürdüren FKGAL Aviation, tamamı lise öğrencilerinden oluşmasına rağmen üniversite seviyesindeki takımlarla rekabet ederek Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) destekli takım, 20 ülkeden hem askeri hem sivil yükseköğretim kurumlarının katılım sağladığı yarışmayı, Berkeley ve Michigan gibi önde gelen üniversite takımlarını geride bırakarak dünya genelinde 6'ncı, liseler arasında ise 1'inci sırada tamamladı.

Ayrıca FKGAL Aviation, yalnızca teknik performansıyla değil, yarışma süresince sergilediği disiplin, takım ruhu ve etik yaklaşımıyla da öne çıktı. Ekip, bu tutumları sayesinde jüri tarafından "Just Joe Sportsmanship Award" (Özel Centilmenlik Ödülü) ödülüne layık görüldü.

Öğrenciler, 2026'da geliştirmeye devam edecekleri otonom hava aracı "Dönence" ile tekrar SUAS'a katılarak birinci olmayı hedefliyor.

"Bir yandan ülkemizi tanıtıyor bir yandan da bayrağımızı gururla dalgalandırıyoruz"

FKGAL Aviation Takım Danışmanı Selim Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sene Amerika'da en prestijli üniversitelerin bir kısmını geçerek dünya çapında bir derece kazandıklarını söyledi.

Liseler arasında birinci olduklarını anımsatan Baş, uluslararası alanda Türkiye'nin ürettiği teknolojilerin en üst mertebede bulunmasını ve birincilikle anılmasını istediklerini ifade etti.

Baş, "Biz aslında Türkiye'nin teknoloji için ne kadar müsait bir yer olduğunu, artık teknolojinin Türkiye'de bir norm haline geldiğini, liselerde, üniversitelerde, her yerde insanların günlük hayatında teknoloji üretebildiğini görüyoruz. Bunun yurt dışına duyurulması, yurt dışındaki nitelikli insanların da Türkiye'de nasıl bir imkan olduğunu görmesini istiyoruz." diye konuştu.

Özellikle yüksek ve derin teknolojinin geliştirilmesi noktasında, Türkiye ekosisteminin artık uluslararası alanda daha fazla tanınmasını, hem Türkiye'deki girişimcilerin yurt dışında hem de yurt dışında teknoloji geliştiren kimselerin Türkiye marketinde ve altyapısında faaliyet gösterebilmesini istediklerini kaydeden Baş, "Bunun için biz bir yandan ülkemizi tanıtıyor bir yandan da bayrağımızı gururla dalgalandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizi T3 Vakfı bayrağıyla beraber temsil etmek bizi çok mutlu ediyor"

Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi ve FKGAL Aviation Halkla İlişkiler Ekip Kaptanı Özgür Yavuz, kulübün 2022 yılında kurulduğunu, kurucu ekibin hepsinin DENEYAP Teknoloji Atölyelerinden mezun olduğunu belirterek, "Aslında okula geldiklerinde 'Biz burada ne yapabiliriz?' demişler ve bir havacılık kulübü kurmak akıllarına gelmiş. Burada önce seminer, webinar tarzı etkinliklerle başladık. Ardından 2023 yılında atölyemiz kuruldu." bilgisini verdi.

Atölye kurulduktan sonra çeşitli yarışmalara katıldıklarını anlatan Yavuz, "Ardından dedik ki 'Daha prestijli, ülkemizi temsil edebilecek neler yapabiliriz?' Bunun için SUAS yarışmasını bulduk. SUAS yarışması dünyadan en iyi üniversitelerinin katıldığı çok prestijli bir insansız hava araçları yarışması. Biz buraya Türkiye'den katılan ilk lise takımı olduk ve bunu T3 Vakfı destekli teknolojinin milli takımı olarak yaptık. Ardından SUAS yarışmasında da çok büyük başarılarla ülkemizi temsil ettik." ifadelerini kullandı.

"Dönence" isimli insansız hava aracını tamamen kendilerinin tasarlayarak ürettiklerini belirten Yavuz, şöyle devam etti:

"Aracımız tamamen karbon fiberden oluşuyor ve çok hafif ve dayanıklı. Özellikle karbon boruları taşıyan parçalarımız var. Bunlar 7000 serisi alüminyum parçalar. Bunlar çok dayanıklı ve savunma sanayinde kullanılan parçalar. Aslında jüri baktığı zaman diyor ki 'Evet, bunlar bir lise takımı ve üniversite seviyesinde mühendislik gerektiren bir işi kendi başlarına yapabilmişler.' Bunlar bizi öne çıkartıyor. T3 Vakfı hem maddi hem manevi olarak bizi çok güzel şekilde destekledi. Biz bunun için çok mutluyuz ve gururluyuz. Ülkemizi T3 Vakfı bayrağıyla beraber temsil etmek bizi çok mutlu ediyor. Biz Fahrettin Kerim Gökay Anadolu Lisesi Havacılık Kulübü olarak üniversite de bu işe devam edip, ardından yüksek teknoloji girişimcileri olarak uluslararası arenada da yer almak istiyoruz."

"Gençlerimize destek verildikçe başarabileceğimiz işlerin sınırı yok"

Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi ve FKGAL Aviation Halkla İlişkiler Ekip Üyesi İrem Yalman ise SUAS'ta Türkiye'yi uluslararası alanda iyi bir şekilde temsil ettiklerini söyledi.

Bu durumun kendileri için çok büyük bir heyecan ve mutluluk olduğunu dile getiren Yalman, "Haberi ilk aldığımızda tüm çalışmalarımıza, emeklerimize, fedakarlıklarımıza değdiğini gördük. Çok büyük bir gurur bizim için. Gelecekteki çalışmalarımızda da aynı mutluluğu, aynı heyecanı paylaşmayı arzu ediyoruz." dedi.

Havacılık ve teknolojiye ilgisi olan liseli arkadaşlarına tavsiyelerde bulunan Yalman, "En iyi tavsiye, imkanlar ne kadar kısıtlı olsa bile onların vazgeçmeden hayallerinin peşine koşması. Gençlerimize destek verildikçe başarabileceğimiz işlerin sınırı yok." ifadelerini kullandı.