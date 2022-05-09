Limak'ın "Yolsuzlukla Mücadele Politikası" Belgesi Ortaya Çıktı.

MERSİN (ANKA) - TAMER ARDA ERŞİN

Limak Holding'in internet sitesinde, "Yolsuzlukla Mücadele Politikası" adıyla bir belge yayınladığı ortaya çıktı. Belgede, "Kamu görevlileri, maalesef ki bazen kanuna aykırı olarak para, hediye, iltimas veya başka diğer faydaları elde etme amacıyla çalışanlar üzerindeki nüfuzlarını kanuna aykırı olarak kullanabilmektedirler" denildi. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Bir, günah mı çıkartıyorsun? İki, AKP'ye mesaj mı veriyorsun? Üç, AKP'yi tehdit mi ediyorsun?" sorularını yöneltti.

Muhalefet partilerinin, "beşli çete" olarak adlandırdığı şirketlerden biri olan Limak Holding'in, kendi internet sitesinde, "Yolsuzlukla Mücadele Politikası" adıyla bir belge yayınlandığı ortaya çıktı. Belgede, kamu görevlileri ile ilgili olarak; "Kamu görevlileri, maalesef ki bazen kanuna aykırı olarak para, hediye, iltimas veya başka diğer faydaları elde etme amacıyla çalışanlar üzerindeki nüfuzlarını kanuna aykırı olarak kullanabilmektedirler" ifadelerinin kullanıldığı görüldü. Belgede şu değerlendirmeler yapıldı:

"Çalışanlara bunun bir suç oluşturduğu ve böyle bir durumda aşağıdaki şekilde davranmaları gerektiği hatırlatılmaktadır: bir Kamu Görevlisi tarafından yerine getirilmemesi durumunda çalışana, diğer bir çalışana, bir yakınına ani bir fiziksel zarar gelmesi muhtemel olan haksız ve kanuna aykırı bir tehdit, zorlama alırlarsa; söz konusu talebi yerine getirmeli ve derhal Uyum Komitesi'ne bildirmelidirler. Çalışanlarının hayatları ve özgürlükleri Limak için en üst derecede önem arz etmektedir. Bu durumda Uyum Komitesi söz konusu suçun tespit edilmesi ve cezalandırılması için soruşturma başlatılmasına sebep olacaktır.

Eğer çalışanlar bir kamu görevlisi tarafından yerine getirilmemesi durumunda Limak'ın faaliyetleri veya malvarlığında ciddi kayıp, zarar veya hasara sebebiyet verme ihtimali yüksek olan haksız ve kanuna aykırı bir tehdit, zorlama alırlarsa, söz konusu talebe direnmeli ve mümkün olan en kısa sürede, derhal durumu Uyum Komitesine bildirmelidirler. Bu durumda Uyum Komitesi söz konusu suçun tespit edilmesi ve cezalandırılması için soruşturma başlatılmasına sebep olacaktır."

"GÜNAH MI ÇIKARIYORSUN?"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Limak'ın belgesindeki kamu görevlilerine yönelik ifadeleri ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Başarır, şunları söyledi:

"Beşli çete' olarak tanımladığımız şirketlerden bir tanesi Limak. Bir belge yayımladı, 'Yolsuzlukla Mücadele Politika' belgesi. Hayret verici, ne sıfatla, ne hakla bu belgeyi yayımladı? Bir, günah mı çıkartıyorsun? İki, AKP'ye mesaj mı veriyorsun? Üç, AKP'yi tehdit mi ediyorsun?

Bu Limak'a bakın bir. 21/b ile almış olduğu ihaleler Sayıştay tarafından defalarca usulsüz olarak tespit edilmiş. Son üç yılda 21/b ile adrese teslim aldığı ihale toplamı 2 milyar 108 milyon.

Sabah ve ATV'yi almak için AKP'nin oluşturmuş olduğu kirli havuza 100 milyon doları niye yatırdın? Neyin karşılığında yatırdın? 2004'te almış olduğun Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ihalesinde hakkında davalar açılmadı mı? Şimdi bu belgeyi niye açıklıyorsun? Bu belgeyi açıklarsa siyaset kurumu açıklar, sen ne sıfatla açıklıyorsun? Rüşvet vermek kötüyse 100 milyon doları o çirkin havuza niye verdin? 21/b ile bu ihaleleri niye aldın? Bugün 84 milyon mağdursa, verilen o garantili yollar, uçaklar, hastaneler ya da köprüler içindir. Bence bu belgeyi açıklayacak en son kurum bu şirketler."