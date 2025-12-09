Libyalı Türkiye mezunları başkent Trablus'ta bir araya geldi

Libya'nın başkenti Trablus'ta Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) düzenlediği etkinlikte Libyalı Türkiye mezunları bir araya geldi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Trablus Merkezinin ev sahipliği yaptığı etkinliğe çok sayıda Türkiye mezunu Libyalı katıldı.

Etkinlikte konuşan YTB Afrika Koordinatörü Ömer Erçin, Libya'da Türkiye mezunları konusunda yapılacak çok şey olduğunu, Türkiye ve Libya arasında yeni köprülerin kurulması için çok yapılacak çok iş olduğunu söyledi.

"Bunun bir başlangıcı olsun diye birbirimizle tanışalım, görüşelim, bu konuları konuşabilelim diye böyle bir program organize etmek istedik. Libya ülkemiz için çok önemli." diyen Erçin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye-Libya ilişkilerinin çok daha ileri seviyelere taşındığını kaydetti.

Türkiye'de okuyan ise 3 bin 228 Libyalı öğrenci var

Geçen yıl sadece Libya'dan YTB bursları için 595 başvuru aldıklarını söyleyen Erçin, "Aramızdaki kardeşlik ilişkileriyle geleceğe dair çok büyük umutlar besliyoruz. Türkiye mezunlarıyla beraber burada çok daha fazlasını yapmak, çok daha güzel işler başarmak niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Erçin, Libya'da 700'ü aşkın Türkiye mezunu, şu anda Türkiye'de okuyan ise 3 bin 228 Libyalı öğrencinin olduğunu, bu öğrencilerin 272'sinin YTB bursu bulunduğunu kaydetti.

"Libyalı Türkiye mezunlarının isimlerinden Libya içinde de Türkiye içinde de çokça bahsettireceklerine inanıyorum. Birlikte büyüyünce zorlukları birlikte aşacağız. Aramızdaki dayanışma ve işbirliği ruhunu dinç ve canlı tutmayı sürdüreceğiz." diyen Erçin, programa katılan tüm Türkiye mezunlarına teşekkür etti.

Programa ev sahipliği yapan YEE Trablus Koordinatörü Ahmet Yusuf Özdemir de, Türkiye'de yıllarını geçirmiş, kültürünü, insanını, arkadaşlığını, yakınlığını tanımış Libyalı Türkiye mezunları ile hatıraları, dostlukları, ve iki ülke arasındaki bağları güçlendirmek için bir araya geldiklerini söyledi.

"Libya ile Türkiye arasındaki dostluk uzun yıllara dayanıyor. Ama bu dostluğun günümüzdeki en canlı ve en doğal köprüsü siz mezunlarsınız. Çünkü sizler iki ülkenin ruhunu, insanını, kültürünü yakından bilen kişilersiniz." diyen Özdemir, etkinlikte kurulacak her yeni tanışıklığın iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğine inandığını kaydetti.

Türkiye bizlere sadece bilgi vermedi, değer kattı

Erciyes Üniversitesi'nden 2025'te mezun olan Libyalı Nuseybe eş-Şerif ise, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'de eğitim alıp ardından ülkelerinde dönüp ekonomiden, kamu yönetimine, kültürden, toplumsal kalkınmaya kadar önemli çalışmalara imza atan Libyalı Türkiye mezunları ile bir arada bulunmaktan büyük bir onur duyduğunu söyledi.

"Türkiye bizlere sadece bilgi vermedi, değer kattı. Farklılıklarımızı zenginliğe dönüştürmeyi, dünyaya geniş bir perspektifle bakmayı öğretti. Orada geçirdiğimiz yıllar hayatımızda yön veren önemli dönüm noktasıydı." diyen Şerif, Türkiye'de kazandığı çalışma disiplinini ve bakış açısının kendisi için çok kıymetli olduğunu kaydetti.

Türkiye ve Libya arasında derin tarihi, kültürel ve insani bağlar bulunduğunu söyleyen Şerif, şunları kaydetti:

"Türkiye mezunları olarak bu bağları geliştirmek, yeni iş birlikleri oluşturmak ve iki ülkenin geleceğine katkı sunacak projeler üretmekle sorumluyuz.

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' ifadesi adalet ve hakkaniyete dayalı bir uluslararası düzen arayışının önemli bir ifadesidir. Bizler için bu vizyon küresel ölçekte sorumluluk almaya dair bir ilham kaynağıdır."

Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YTB'ye ve emeği geçen tüm kurumlara teşekkürlerimi sunduğunu, Türkiye-Libya dostluğu ve Türkiye mezunları dayanışmasının daim olmasını temenni ettiğini ifade etti.