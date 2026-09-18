Haberler

Libya ile Paris arasındaki direkt uçuşlar 15 yıllık aradan sonra yeniden başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Libya ile Paris arasındaki direkt uçuşlar 15 yıllık aradan sonra yeniden başladı
Güncelleme:
+3 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TRABLUS, 18 Eylül (Xinhua) -- Libya merkezli havayolu şirketi MedSky, Trablus-Paris-Bingazi rotasını hizmete açarak Libya ile Fransa arasındaki direkt uçuşları 15 yılı aşkın bir sürenin ardından yeniden başlattı.

TRABLUS, 18 Eylül (Xinhua) -- Libya merkezli havayolu şirketi MedSky, Trablus-Paris- Bingazi rotasını hizmete açarak Libya ile Fransa arasındaki direkt uçuşları 15 yılı aşkın bir sürenin ardından yeniden başlattı.

MedSky ve Libya Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, perşembe sabahı Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'ndan kalkıp öğle saatlerinde Paris Charles de Gaulle Havalimanı'na iniş yapan ilk uçak, daha sonra Bingazi'deki Benina Uluslararası Havalimanı'na hareket etti.

Söz konusu rota, ülkenin başkenti Trablus ile doğudaki Bingazi kentini Paris'e bağlayarak Libya ile Fransa arasında doğrudan hava bağlantısı sağlıyor.

Havayolu şirketinin açıklamasına göre 15 yılı aşkın süre önce iki ülke arasındaki direkt seferler askıya alınmıştı.

Fransa'nın Libya Büyükelçiliği ay başında yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki direkt uçuş rotasının yeniden açılmasını ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve yolcu seyahatlerinin kolaylaştırılması adına önemli bir adım olduğunu söyleyerek, bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirtmişti.

Kaynak: Xinhua
Edebiyat öğretmeninin acı sonu! Yakınları sinir krizi geçirdi

Edebiyat öğretmeninin acı sonu! Yakınları sinir krizi geçirdi
“Böbrek taşı döküyor” dendi! Yaptığı numara kısa sürede anlaşıldı

"Böbrek taşı döküyor" diye dünya izledi! Gerçek bakın ne çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray maçı öncesi Barcelona'da kaleci krizi

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Galatasaray maçı şoke oldu
Yargıya müdahale soruşturması! Savcı odası fotoğrafıyla gündeme gelen avukat gözaltında

Savcı odasındaki fotoğraflarıyla gündeme gelmişti! Gözaltına alındı
Avustralya’da köpek balığı saldırısı: 1 ölü

Köpek balığı saldırısı can aldı! Plajlar kapatıldı
Vay be Icardi! Durdu durdu turnayı gözünden vurdu

Vay be Icardi! Durdu durdu turnayı gözünden vurdu
Türk futbolunda bir devir kapandı! Yıldız futbolcu Milli formaya veda etti

Yıldız futbolcu Milli formaya veda etti
Denizli'de CHP ilçe başkanının bahçesinde 20 kök kenevir çıktı! Tutuklanıp görevden alındı

İhbar bahçeye götürdü! 20 kök çıkınca ilçe başkanı tutuklandı
Bakan Ersoy müjdeyi verdi: İstanbul Arkeoloji Müzeleri yeniden doğdu

Bakan Ersoy müjdeyi verdi: İstanbul Arkeoloji Müzeleri yeniden doğdu