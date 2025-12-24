Haberler

Ankara'daki uçak kazası nedeniyle Libya'nın Ankara Büyükelçiliğinde bayraklar yarıya indirildi
Güncelleme:
Libya'nın Ankara Büyükelçiliğinde, Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindekilerin hava kazasında yaşamını yitirmesi nedeniyle bayraklar yarıya indirildi. Libya'da 3 günlük milli yas ilan edildi.

Libya'nın Ankara Büyükelçiliğinde, Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyetin Ankara'daki uçak kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle bayraklar yarıya indirildi.

Haddad ve beraberindekilerin Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybetmesi nedeniyle Libya'da 3 günlük "milli yas" ilan edilmesinin ardından Libya'nın Ankara Büyükelçiliğinde dalgalanan Libya bayrağı, yarıya kadar çekildi.

Libya askeri heyetini taşıyan jetin düşmesi

Esenboğa Havalimanı'ndan dün akşam havalandıktan sonra hava kontrol merkezine elektrik arızasından kaynaklı "acil durum" bildiren ve "acil iniş" talebinde bulunan Falcon 50 tipi jet, Haymana ilçesi Kesikkavak köyünde boş araziye düşmüştü.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucu uçağın enkazına ulaşılmıştı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, yayımladığı taziye mesajında, "Büyük bir üzüntü ve kederle, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Muhammed El-Haddad ve Kara Kuvvetleri Komutanı Feyturi el-Gribil, Askeri İmalat Kurumu Komutanı Tuğgeneral Mahmud El-Katavi, Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed Asavi Diyab, Genelkurmay Başkanlığı Basın Ofisi Fotoğrafçısı Muhammed Mahcub'un Ankara'ya yaptıkları resmi ziyaret dönüşünde trajik bir kazada hayatlarını kaybettikleri haberini almış bulunuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Tarama faaliyetleri, gece boyunca etkili olan yoğun yağış ve sise rağmen devam etmişti. Yetkililer, AFAD tarafından kurulan mobil koordinasyon merkezinden çalışmaları takip ediyor.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
500

