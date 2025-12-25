Haberler

Libya heyetinin öldüğü uçak kazasında enkaz incelemesi sürüyor; savcılıktan rapor talebi

Libya heyetinin öldüğü uçak kazasında enkaz incelemesi sürüyor; savcılıktan rapor talebi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da Libya askeri heyetini taşıyan Falcon 50 tipi jetin düşmesi sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi. Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, kaza kırım ekipleri ve adli makamlar incelemelerde bulunuyor.

ANKARA'da Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düştüğü bölgede Libya'dan gelen kaza kırım ekibi eşliğinde incelemeler sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında çağın uçuşa elverişli olup olmadığının tespiti için bilirkişi raporu talep etti.

Önceki gün Ankara'da resmi temaslarını tamamlayan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve heyetini taşıyan Falcon 50 tipi jet, dönüş yolunda Ankara'nın Haymana ilçesi yakınlarındaki Kesikkavak Mahallesi mevkiinde düştü. Pilotun, hava kontrol merkezine genel elektrik arızası bildirimi yapıp, acil iniş talebinde bulunmasının ardından meydana gelen kazada Orgeneral Al-Haddad ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Al-Fayturi Gharib, Askeri Üretim Direktörü Tuğgeneral Mahmoud Al-Qatiwi, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Danışmanı Mohamed Al-Asawi Diab, Genelkurmay Başkanı Medya Ofisi Fotoğrafçısı Mohamed Omar Ahmed Mahjoub ve 3 mürettebat hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 8 kişinin Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri sürüyor.

LİBYA'DAN KAZA KIRIM EKİBİ GELDİ

Uçağın parçalarının dağıldığı 3 kilometrekarelik alanda da incelemeler sürüyor. Bugün Libya'dan gelen kaza kırım ekibi de enkaz alanına ulaşarak, inceleme yaptı. Enkaz alanında olay yeri inceleme uzmanları ile jandarma, polis, UMKE, itfaiye ve AFAD ekipleri de hazır bulundu. Ekipler, güvenlik çemberine alınan enkaz alanında delil araştırması yaptı.

KARA KUTU İNCELENİYOR

Öte yandan kazayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma da devam ediyor. 1 Cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uçağın düşmesiyle ilgili kara kutu inceleniyor. Kara kutu incelemesine ilişkin ön rapor soruşturma dosyasına kazandırılacak. Uçağa ait diğer parçalar üzerinde de inceleme yapılıyor. Enkaz alanındaki çalışmalar sonucunda hazırlanacak raporlar soruşturma dosyasına eklenecek. Kazada hayatını kaybeden askeri heyet ve mürettebatın otopsi raporları da yine dosyaya konulacak.

KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında, kaptan pilot ve yardımcı pilotun kazadan önceki durumları da uyku ve beslenme alışkanlıkları dahil inceleniyor. Ayrıca düşen uçakla ilgili de bilirkişi heyetinden rapor hazırlanması istendi. Oluşturulacak bilirkişi heyeti, uçağın son bakım raporlarını inceleyerek, uçağın uçuşa elverişli olup olmadığına ilişkin rapor hazırlayacak. Soruşturma kapsamında havaalanındaki kamera kayıtları ile hava kontrol merkezi ve pilotlar arasında kaza öncesine ait konuşma kayıtları da inceleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
İşte memur ve emekli zammı için kulislerde konuşulan en güçlü rakam

İşte memur ve emekli zammı için en güçlü rakam
Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü

Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü
Anneden korkunç iddia: Hastaneye gülüp oynayarak girdi, yatalak bıraktılar

Anneden korkunç iddia: gülüp oynayarak girdi, yatalak bıraktılar
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Eşi benzeri görülmemiş hırsızlık! Halatla araca bağladı, ortalığı yerle bir etti

İnanılmaz hırsızlık! Halatla araca bağladı, ortalığı yerle bir etti