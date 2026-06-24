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Libya'nın doğusundaki yönetim, 4 Afrika ülkesinin vatandaşlarına giriş yasağı getirdi

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Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi'nin atadığı Başbakan Usame Hammad, Sudan, Eritre, Etiyopya ve Somali vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı. Karar, diplomatlar ve aileleri ile sağlık ve eğitim çalışanlarını kapsamıyor. Halihazırda çalışma izni olmayanlar sınır dışı edilecek.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin (TM) atadığı Başbakan Usame Hammad, Sudan, Eritre, Etiyopya ve Somali vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladığını bildirdi.

Başbakan Hammad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4 Afrika ülkesinin vatandaşlarının Libya'ya girişlerine yasak getirme kararı aldıklarını belirtti.

Sudan, Eritre, Etiyopya ve Somali vatandaşlarının hem karadan hem de hava ve denizden ülkeye girişlerine yasak getirdiklerini aktaran Hammad, söz konusu yasağın Libya'da görev yapan diplomatik temsilciliklerde görevli kişileri ve aile fertlerini kapsamadığını ifade etti.

Ayrıca bahsi geçen ülkelerin vatandaşlarından eğitim ve sağlık alanlarında çalışanların ilgili yerlerden onay almaları koşuluyla Libya'ya giriş yapabileceklerine işaret eden Hammad, kararın derhal uygulanacağını kaydetti.

Halihazırda Libya'da olup da çalışma izni olmayan Sudan, Eritre, Etiyopya ve Somali uyruklu kişileri sınır dışı etme çalışmalarını başlatacaklarına dikkati çeken Hammad, aldıkları kararın gerekçesine ilişkin bilgi vermedi.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.

Kaynak: AA / Muetaz Wannes
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