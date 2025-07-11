LGS sonuçları açıklandı

Öğrencilerin bir aylık heyecanlı bekleyişi sona erdi. 15 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları bugün açıklandı.

TERCİHLER 14-24 TEMMUZ'DA E-OKUL'DAN YAPILACAK

Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler 14-24 Temmuz tarihleri arasında tercih yapacak. Tercih işlemleri e-Okul üzerinden gerçekleştirilecek. Liselere yerleştirmeler; yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç kategoride yapılacak.

YEREL YERLEŞTİRMELERDE 5 OKUL HAKKI BULUNUYOR

Sınava girmeyen öğrenciler, tercihlerini 'yerel yerleştirmeye' göre yapacak. Yerel yerleştirmeler; adres, okul başarı puanı ve devamsızlık kriterlerine göre gerçekleştirilecek. İlk 3 okulu ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanından seçmek şartıyla en fazla 5 okul tercihinde bulunulacak.

Sınavla öğrenci alan liseler için LGS puanı ve yüzdelik dilim esas alınacak. Pansiyonlu okullar için tercih yapmaksa isteğe bağlı olacak.

TERCİH SÜRECİ İÇİN "VELİ KILAVUZU" YAYIMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı bu süreçte velilere destek olmak amacıyla "Veli Kılavuzu" yayımladı. Kılavuzda velilere yönelik, "Tercih döneminde baskıcı ve karar verici tutum yerine bilgilendirici ve rehberlik edici bir tutum sergileyebilirsiniz." şeklinde öneriler yer alıyor. Çocukların kıyaslanmaması, gelişim süreçlerinin dikkate alınması uyarısı yapılıyor. Kılavuza, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabiliyor.