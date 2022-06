LGS şampiyonları başarılarını değerlendirdi

2022- Lgs (Liselere Geçiş Sistemi) sınavının sonuçları açıklandı. Bahçeşehir Koleji, 2022- Lgs'de 16 Türkiye birincisi çıkararak her yıl olduğu gibi bu yılda önemli bir başarıya imza attı. Sınavın şampiyonları nasıl başardıklarını anlattı.

2022- Lgs sonuçları açıklandı. 1 milyon 31 bin 799 öğrencinin katıldığı sınavda, 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birinciliğini paylaştı. 16 Türkiye birincisi ise Bahçeşehir Kolejinden çıktı.

Bu başarının bir tesadüf olmadığını söyleyen Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, 4. sınıftan itibaren yaptıkları akademik gelişim izleme sınavlarıyla öğrencilerin çoktan seçmeli sınavlara hazırladığını belirtti. 7. sınıftan itibaren uygulanmaya başlanan LGS denemelerinin de öğrencilere büyük fayda sağladığının altını çizen Aslan, "Bahçeşehir Koleji genel müdürlüğümüzde bölüm başkanlarımızın liderliğinde, tüm kampüslerimizdeki öğretmenlerimizle birlikte deneme sınavlarımızı hazırlıyoruz. Sınav sonrasında deneme sınavlarımızla benzer sorularla karşılaşmak bizi gururlandırdı. Haftalık deneme sınavlarımızın LGS ile benzerliği öngörüsü yüksek, güçlü bir akademik kadromuz olduğunu bir kez daha gösterdi" dedi.

Öğrencilere her hafta bir deneme sınavı yaptıklarının altını çizen Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sınavda, yüzdelik dilimi yani sıralama büyük önem taşıyor. Biz de deneme sınavlarımızı 65 ilimizdeki Bahçeşehir Koleji kampüslerinde uyguluyoruz, bu da LGS sınavı için bir örneklem sunuyor. Öğrencilerimiz, kampüslerimiz arasındaki yüzdelik sıralamalarını, yüzdelik dilimlerini ve başarılarını görüyorlar. Böylece gerçek sınava ilişkin bir öngörüye sahip oluyorlar. Başarı bazlı, detaylı sınav raporumuz sayesinde öğrencilerimiz nerede eksikleri olduğunu görebiliyor ve bu sayede eksiklerini daha kolay tamamlıyorlar."

"HAYALLERİNE UYGUN LİSELERİ TERCİH ETSİNLER"

Öğrencileri doğru lise tercihi yapmaları konusunda uyaran Aslan, "Lise tercihi yaparken o liseyi araştırmalarını öneriyorum. 'Lisenin yurt dışı imkanları var mı, üniversite sınav başarısı nasıl?' bunları araştırmaları gerekiyor. Lise, üniversiteden bir adım öncesi olduğundan öğrenci lise tercihinde bulunurken aslında kariyer yolunu seçmiş oluyor. Bu bakımdan öğrenci hangi alanda ilerlemek istiyorsa o yönde ilerlemeli. Bu noktada öğrenciyi tanımak çok önemli. Puanı yüksek diye yanlış tercihe yönlendirilmemeli. Gidecekleri liseyi tanısınlar, o lisede okuyan öğrencilerle, öğretmenlerle konuşsunlar. Böylece hedefledikleri okulun kendilerine, hayallerine uygun olup, olmadığı daha iyi tartacaklarını düşünüyorum" dedi.

"Planlı çalışın, hiç pes etmeyin"

Sınava hazırlanırken çok çalıştığını belirten Bahçeşehir Koleji Çamlıca Kampüsü öğrencisi Zeren Öskiper, "Disiplinli bir şekilde devam ettim. Okulumun da çok yardımı oldu. Okulda girdiğim deneme sınavları ile gerçek sınav çok benzerdi. Öğretmenlerimin benim için hazırladığı programlarına uydum, bana çok destek oldular. Kendime hedef olarak Galatasaray Lisesini koydum. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi de hedeflerimden bir diğeri sınava hazırlanacak arkadaşlarıma planlı çalışmalarını ve hiç pes etmemelerini öneriyorum" diye konuştu.

"DENEMELER BENİM İÇİN ÇOK FAYDALI OLDU"

Sınava hazırlık sürecinde bilgisayarı, telefonu hayatından çıkardığını belirten Bahçeşehir Koleji Maltepe Kampüsü öğrencisi Turhan Işıkören, "Birinci dönem çok farkında değildim sınavın. İkinci dönem düzenli çalışmaya başladım. Basket takımında olduğum için her gün antrenman oluyordu. Kalan zamanlarımda da derse yoğunlaştım. Bilgisayarı, telefonu hayatımdan çıkardım. Okuldaki denemeler benim için çok faydalı oldu, evde de bol bol deneme çözdüm. Öğretmenlerim de beni sürekli motive etti. Bu sonucu beklemiyordum, bir ya da iki yanlışım çıkacağını düşünüyordum. Hedefim İstanbul Erkek Lisesine veya Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesine girmek" şeklinde konuştu.

Son aylarda çok sık deneme çözdüm" diyen Bahçeşehir Koleji Pendik Kampüsü öğrencisi Çınar Ertürk, "İlk aylarda konu eksiği bırakmamaya çalıştım ve her dersten bolca soru çözdüm. Okulun yaptığı deneme sınavları etkili oldu. Son aylarda da çok sık deneme çözmeye başladım. Okulda verilen ödevler ve her gün yapılan etütler benim için çok faydalı oldu. Bu süreçte rehber öğretmenimle de sınava dair kaygılarımla ilgili görüşmeler yaptım. Okul hedefim İstanbul Erkek Lisesi" ifadelerinde bulundu.

"BAŞARIMIN SIRRI KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞIM"

Bahçeşehir Koleji Karabük Kampüsü öğrencisi Deniz Serkan Adabaş, ilkokul 1. sınıftan itibaren konuları iyi kavradığını ve dersleri iyi dinlediğini söyleyerek, "Temelimi sıkı tuttum. Bunun yanında ilkokuldan beri süregelen bir kitap okuma alışkanlığım var. Bu alışkanlığın başarımda çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Soruları kısa sürede ve tek seferde okuyup anlama kabiliyetini bana kitap okumak kazandırdı. Sınav yılında ise başlangıçta çalışmaya düşük tempoyla başlayıp, yavaş yavaş artırmanız lazım. Ben konular bitene kadar yalnızca kazanımları iyi kavramama yetecek kadar, sandığınızdan daha az çalıştım. Konular bittiğinde ise artık soru tarzı tanımak için soru çözmeye başladım. Son 1 haftaya kadar soru çözdüm. Son 1 hafta kaldığında ise pazartesi son denememe girip okula gitmeyi bıraktım. Cuma gününe kadar günde 2 saat çalışıp cumadan itibaren derslerle tüm ilişkimi kestim. Tüm bunları yaparken haftada bir koşullar elverdiğince gitar kursuna gittim. Nacizane önerim tüm çalışmaların yanında mutlaka sosyal bir aktivite olmalı, kendimizi deşarj edebilmeliyiz. En başta aileme ve sonra öğretmenlerime, arkadaşlarıma ve gitar öğretmenime teşekkür ederim" dedi.

,"KAÇINCI DAKİKADA DİKKATİMİN DAĞILDIĞINI TESPİT EDİP NEFES ÇALIŞMALARI YAPTIM"

Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsü öğrencisi Mehmet Özden Güler, "Sabahları okula gitmeden önce erken kalkıp konu tekrarı yaptıktan sonra sorular çözdüm" diyerek şu ifadelerde bulundu:

Bahçeşehir Kolejinin deneme sınavları çok güzel hazırlanmış. Deneme sonunda verilen karne ile eksiklerimi görüp tamamladım. Karne verileri çok iyi hazırlanıyordu. Denemelerde çıkan yanlışlarımı tekrardan çözüp konularına çalıştım. Genel anlamda tablet ve telefon bağımlılığım olmadı; ara sıra oynardım ama hiçbir zaman aşırılığa kaçmadım. Hafta içi 250-300 soru ve konu tekrarları yapardım, hafta sonları ise 550-600 soru çözüp konu tekrarları yapıyordum. Tüm derslerin konularını haftalık periyotlar ile tekrar yapıyordum. itap okumanın önemini fark ettim çünkü soru çözme hızımın artmasını kitap okumaya borçluyum diyebilirim. 2. dönem başından itibaren dikkat çalışması yaptım yani denemelerde kaçıncı dakikada dikkatimin dağıldığını tespit edip nefes çalışmaları yaptım. Matematiğe karşı özel bir ilgim vardı. Matematiğe diğer derslerden daha çok çalıştım diyebilirim. Farklı yayınların soru bankalarını alıp sorular çözdüm çünkü o konu ile ilgili farklı sitillerden soru çözmüş oldum. Ailemin bana karşı olan ilgisi ve alakası çok önemliydi. Deneme sonucum kötü gelse bile ailem hiç kızmadı ya da başkaları ile kıyaslamadı, beni motive ettiler. Okulda geçirdiğim zamanı çok iyi değerlendirip öğretmenlerimin söylemlerini ve uyarılarını dikkate alıp çalıştım. Okulumuzun yaptığı etütler çok verimliydi eksiğimiz olduğu konuları tekrardan işlediğimizden dolayı eksiğim kalmıyordu. Bana olan desteklerinden dolayı ailem ve okuluma teşekkür ederim. İyi bir lise eğitimi aldıktan sonra uluslararası hukuk okumak istiyorum sonrasında AİHM'de hakim olarak görev almak istiyorum."

"SAĞLIKLI BESLENME RUH HALİMİZİ GÜNLÜK HAYATTAKİ PERFORMANSLARIMIZI OLUMLU ETKİLİYOR"

Sınava çalışırken elinden geldiğince hayatını düzene koymaya çalıştığını ifade eden Bahçeşehir Koleji Rize Kampüsü öğrencisi Elif Yılmaz, "Ders çalışmak dışında genel olarak yaşam şeklimizin de bu sürece çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Özellikle sağlıklı beslenmeye çok özen gösterdim. Çünkü biliyorum ki sağlıklı beslenme ruh halimizi günlük hayattaki performanslarımızı olumlu etkiliyor. Aynı zamanda, sporu seven bir insan olduğum için genellikle akşam saatlerinde babamla beraber yürüyüşlere çıkıyorduk. Bu süreçte okulumuzun, öğretmenlerimin ve okul müdürümüzün bizlere desteği çok büyüktü. Gerçekten bir aile ortamından, aile sıcaklığında sınava hazırlanma sürecimiz oldu. Bahçeşehir Koleji ailesinin bir üyesi olmanın gurur ve mutluluğunu hep yaşadım. Genel merkez tarafından yapılan haftalık deneme sınavları öğretmenlerimizin ve bizlerin süreci yönetmemiz konusunda yolumuzu aydınlattı. Evde ders çalışma motivasyonlarımdan biri de ders çalışarak zamanın hızlı akması ve sabah olup bir an önce okula gitme isteğim oldu. Bu dönemde stresten uzak olmam istikrarlı ve disiplinli bir yaşamı tercih etmemin başarımda büyük katkısı olduğunu inanıyorum. Hayatımızda her sene farklı engeller olacak önemli olan bu zorlukları yaşarken hayattan zevk almayı bilmekti. Hedeflerimden bahsetmem gerekirse ben anı yaşayıp zevk alan, o anda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışanlardanım. Bu yüzden ileride hedeflerimin bu doğrultuda şekilleneceğini düşünüyorum. Hayatımızda sınav bir araç, hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemek ise bir amaç olmalıdır" dedi.

"Önce soru bankalarını bitirdim, konuları anlayınca denemelere başladım"

Bahçeşehir Koleji Ataşehir Kampüsü öğrencisi Yavuz Ege Yetkin, başarısıyla ilgili olarak şöyle konuştu:

"Konuları erkenden bitirdim. Böylece soru çözmeye çok vaktim oldu. Soru bankalarını bitirdim. Konuları anlayınca denemelere başladım. Sonra genel denemeler çözdüm. Okuldaki denemeler, rehberlik bölümünün programı, öğretmenlerimin beni motive etmesi çok faydalı oldu. Bu sonucu bekliyordum, çünkü okuldaki denemelerde de genellikle tüm soruları doğru yanıtlıyordum. Hedefim önce İstanbul Erkek Lisesine girmek, ardından da Almanya'da bir üniversitede eğitimime devam etmek. Sınava hazırlanacak arkadaşlarıma zamanlarını çalan şeylerden uzak durmalarını öneriyorum. Mesela telefon, televizyon Onun yerine kitap okumaya çalışsınlar. Morallerini bozmasınlar, kendilerini moralsiz hissettiklerinde bir-iki gün çalışmaya ara versinler."

"Arkadaşlarıma tavsiyem kitap okumaya alışsınlar" diyen Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Kampüsü öğrencisi Arda Doruk Yılmaz ise Matematik Olimpiyatları'na hazırladığım için matematik konularını iki yıl önce bitirmiştim. Diğer dersleri de daha fazla çalışmaya vaktim olsun diye önceden bitirdim. Sınava hazırlanırken bir kez tökezledim ve bu dönemde öğretmenlerimden destek aldım. Bütün öğretmenlerim bana bir hafta ara vermemi söyledi. O arada hiç ders çalışmadım ve bayağı işe yaradı. Hedefim Robert Kolejine girmek. LGS'ye girecek arkadaşlarıma tavsiyem kitap okumaya alışsınlar. Çünkü bu sayede okuduklarını anlama becerileri artar ve soruları daha rahat çözebilirler" dedi.

"HİÇBİR DENEME SINAVINDA TAM SONUÇ ÇIKARMAMIŞTIM"

"Sınava hazırlanırken konuları eksik bırakmamak önemli" diyen Bahçeşehir Koleji Etiler Kampüsü Umutcan Akoğlu, "Eksik konularınız kaldığında bazı soruları yapamayabilirsiniz. Son aylara doğru bol bol deneme çözmek gerekiyor. Okulumda her hafta sonu denemeler yapılıyordu, bu denemeler bana nerede eksiklerim olduğunu gösterdi. Ayrıca ekstra etütler de benim için çok faydalı oldu. Hedefim İstanbul Erkek Lisesi, Robert veya Galatasaray'a girebilmek. Arkadaşlarıma deneme sınavlarındaki yanlışlarına dikkat etmelerini öneriyorum" şeklinde konuştu.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel