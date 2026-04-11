Fenerbahçe'ye kötü haber! Gelecek hafta oynayamayacak
Fenerbahçe'de Kayserispor karşılaşmasında sarı kart gören Jayden Oosterwolde, Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düştü.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Zecorner Kayserispor'la deplasmanda karşılaştı. Sarı-lacivertlilere yıldız isminden kötü haber geldi.
OOSTERWOLDE CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Fenerbahçe'nin Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, karşılaşmanın 25. dakikasında rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDA OYNAYAMAYACAK
Bu sarı kartla birlikte ceza sınırında yer alan deneyimli oyuncu, gelecek hafta cezalı duruma düştü. Oosterwolde, ligin bir sonraki haftasında oynanacak Çaykur Rizespor maçında takımının yanında olamayacak.