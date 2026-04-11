Gülsim Ali’den şoke eden itiraf: Göğüslerimi bantlamak istediler

Güncelleme:
Gülsim Ali, kariyerinin başında kendisine “yüzünü keskinleştir”, “göğüs küçültme ameliyatı yaptır” denildiğini ve hatta göğüslerinin bezle bantlanmak istendiğini açıkladı. Ünlü oyuncu bu talepleri reddettiğini söyledi.

Gülsim Ali, gazeteci Hakan Gence’ye verdiği röportajda sektörde maruz kaldığı estetik baskıları ilk kez bu kadar açık anlattı.

“GÖĞÜS KÜÇÜLT, YÜZÜNÜ KESKİNLEŞTİR” BASKISI

Oyuncu, kendisine yapılan yönlendirmeleri şu sözlerle dile getirdi:

“Benim yüzüm yuvarlak, dediler ki ‘Biraz daha keskinleştirelim’. Bir de ‘Göğüs küçültme ameliyatı yaptır’ dediler.”

“BEZLE GÖĞÜSLERİMİ BANTLAMAK İSTEDİLER”

Açıklamalarının devamında yaşadığı en çarpıcı olayı anlatan Ali, bu talebi kabul etmediğini vurguladı:

“Sonra bezle göğüslerimi bantlamak istediler, reddettim. Neden bedenimden utanayım ki.”

SEKTÖRDEKİ ESTETİK DAYATMA YENİDEN GÜNDEMDE

Oyuncunun sözleri kısa sürede sosyal medyada yankı bulurken, televizyon dünyasındaki estetik baskılar yeniden tartışma konusu oldu.

Musa Can Çayan
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3'lü görüşmesi başladı

Müzakerelerde yeni aşama! Ve dünyanın beklediği oldu
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz'den geri döndü

İran tehdit etti, ABD anında geri adım attı
Müzakereler sürerken Trump'tan açıklama: Anlaşma olmazsa harekete geçeriz

Heyetler masadayken Trump'tan sert mesaj
11 saat süren uçak yolculuğunda tuvalete girip yaptığı şeye hayret edeceksiniz

11 saatlik uçak yolculuğunda tuvalete girip yaptığı şeyle tepki çekti
CAF U-15 turnuvasında Senegal'e büyük şok

Başları çok büyük dertte!

İbrahim Tatlıses için beklenen haber geldi! Son durum netlik kazandı

Tatlıses için beklenen haber geldi! Son durum netlik kazandı
Kylie Jenner’dan olay pozlar! Havuz başında nefes kesti

Sere serpe pozlar! Ünlü manken havuz başında yürek hoplattı
11 saat süren uçak yolculuğunda tuvalete girip yaptığı şeye hayret edeceksiniz

11 saatlik uçak yolculuğunda tuvalete girip yaptığı şeyle tepki çekti
Kırılgan ateşkeste savaş yığınağı! Çin gizlice harekete geçti

Kırılgan ateşkeste savaş yığınağı! Çin gizlice harekete geçti
OnlyFans modeli bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor

Yaptığı iş ayrı kazancı ayrı olay oldu