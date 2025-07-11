LGS'de Antalya'dan 6 Öğrenci Türkiye Birincisi Oldu

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda, Antalya Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 6 öğrenci, 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer aldı.

8. sınıf öğrencileri, Eren Yıldırım, İbrahim Bedel, Kayra Alp Şahin, Mustafa Şimşek, Ömer Faruk Şekerci, Yusuf Aygül tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alma başarısı gösterdi.

Sonuçlardan çok mutlu olduklarını belirten okul müdürü Hakan Kumru, yıl boyunca düzenli ve disiplinli bir çalışma yürüten öğrencilerini kutladı.

Geçen yıl da okuldan Türkiye birincisi çıktığını dile getiren Kumru, okul başarısının giderek arttığını ifade etti.