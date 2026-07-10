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İspanya'da orman yangını: 11 ölü

İspanya'da orman yangını: 11 ölü Haber Videosunu İzle
İspanya'da orman yangını: 11 ölü
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İspanya'nın Almeria kentinde çıkan orman yangınında 11 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi tahliye edildi.

İspanya'nın Almeria kentinde çıkan orman yangınında 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Almeria kentine bağlı Los Gallardos ilçesinde çıkan orman yangınında 11 kişi yaşamını yitirdi. Endülüs Özerk Yönetimi Hükümeti, Los Gallardos'taki orman yangını nedeniyle bölgedeki 1400 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiğini, söndürme çalışmalarına Askeri Acil Durum Birimi'nin 70 araç ve 200 personelle katıldığını açıkladı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

 Endülüs bölgesinde Malaga kenti çevresinde de devam eden orman yangınlarını söndürmek için karadan ve havadan çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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