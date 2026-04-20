Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, 23 Nisan Çocuk Bayramı kapsamında ilkokul öğrencilerini kabul etti

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında başkent Lefkoşa'daki Şehit Yalçın İlkokulu öğrencilerini ağırladı.

Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) göre, Başçeri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında devlet ve hükümet yetkililerini ziyaret eden Şehit Yalçın İlkokulu öğrencilerini kabul etti.

Başçeri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'ne gelen çocukların bayramını kutlayarak, öğrencilerle sohbet etti, onlara hediyeler verdi.

Öğrenciler, Başçeri'ye çiçek takdiminde bulundu.

Şehit Yalçın İlkokulu Müdürü Gönül Özalp'ın eşlik ettiği heyette, bir öğretmen ve 15 ilkokul öğrencisi yer aldı.

"Sizler, büyük Türk milletinin birer ferdisiniz"

Başçeri, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrencileri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu aktardı.

23 Nisan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılış günü olduğunu ifade eden Başçeri, Anadolu'da bir kurtuluş mücadelesi verildiğini hatırlattı.

Başçeri, "Ada'da yaşayan büyükleriniz, Kurtuluş Savaşı'na destek olabilmek için ellerindeki ve avuçlarındakilerini satarak Anadolu'da yaşayan kardeşlerine yardım ettiler." dedi.

Türk milletinin bir bütün olarak mücadele verdiğini ve o mücadelenin sonunda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğunu hatırlatan Başçeri, "Sizler, büyük Türk milletinin birer ferdisiniz." diye konuştu.

Başçeri, kendisini ziyaret eden çocukların gelecekte bu makamlarda oturabileceğini kaydederek, "Sizler de ülkenin başbakanı, cumhurbaşkanı, bakanı, sanayicisi, öğretmeni ve doktoru olunca, Türk milletinin bütünlüğü içinde, birbirinize destek olmanın keyfini yaşayacaksınız." ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara armağan ettiğini anımsatan Başçeri, "Çünkü çocuklar, geleceğin teminatıdır. Bizim geleceğimiz sizlersiniz." dedi.

Başçeri, 23 Nisan'ı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bayramını kendi bayramı bilen Kıbrıs Türkü ile birlikte kutladıklarını dile getirdi.

Başçeri, makam koltuğunu beşinci sınıf öğrencisi İlpars'a devretti

Büyükelçi Başçeri, konuşmasının ardından makam koltuğunu Şehit Yalçın İlkokulu beşinci sınıf öğrencisi Toprak Çınar İlpars'a devretti.

İlpars, iki devlet arasındaki bağları daha da güçlendireceğini aktardı.

Şehit Yalçın İlkokulu Müdürü Gönül Özalp da kendilerini kabul ettiği için Büyükelçi Başçeri'ye teşekkür ederek, "Her zaman bizlerle birlikte olduğunuzun bilincindeyiz." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz
