Haberler

Samsun'da düzenlenen festivalde 1 ton hamsi ikram edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Ladik ilçesinde gerçekleştirilen Akdağ Hamsi Festivali'nde 1 ton hamsi vatandaşlara ikram edildi. Kayak merkezi, müzik ve eğlenceyle dolup taştı.

Samsun'un Ladik ilçesinde düzenlenen festivalde 1 ton hamsi dağıtıldı.

Akdağ Kayak Tesisleri'nde Ladik Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (LAFED) tarafından Akdağ Hamsi Festivali düzenlendi.

Festivalde kayak merkezine gelen vatandaşlara 1 ton hamsi ikram edildi.

Festival kapsamında müzik eşliğinde bir araya gelen vatandaşlar halay ve horonlar çekerek eğlendi.

Etkinliğe aileleriyle katılan çocuklar ise kayak pistlerinde kayarak keyifli vakit geçirdi.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, Samsun ve çevre illerden gelen vatandaşlar festival alanında uzun süre vakit geçirdi.

Ladik Sivil Toplum Kuruluşları ve Dernekler Federasyonu (LAFED) Genel Başkanı Murat Salurlu, kayak merkezini ilk defa bu kadar kalabalık gördüğünü ve yoğun bir ilginin olduğunu söyledi.

Festivalin yaklaşık 2 aydır süren hazırlık sürecini olduğunu anlatan Salurlu, şunları kaydetti:

"Yönetim kurulumuz, kadın ve gençlik kollarımızla birlikte büyük bir emek verdik. Samsun'un 17 ilçesinden biri olan Ladik'in yaylasıyla birlikte daha fazla tanınmasını amaçladık. Katılım beklentilerimizin üzerinde oldu, şehir merkezinden yaylaya ring seferleri düzenledik, ilave araçlarla ulaşımı destekledik. Hemşehrilerimizin federasyonuna sahip çıkması bizler için gurur verici. İnşallah bu festivali geleneksel hale getirerek önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımla sürdürmeyi hedefliyoruz."

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal ise festival alanındaki yoğun katılımın ve coşkunun kendilerini mutlu ettiğini belirterek, şöyle konuştu.

"Vatandaşlarımızın müzik eşliğinde eğlenmesi, halay çekmesi ve bu atmosferi birlikte yaşaması bizleri son derece memnun etti. Bu organizasyon, Ladik ilçemizin tanıtımına ve ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Hep arzu ettiğimiz, ilçemize değer katan etkinliklerin hayata geçirilmesiydi. Bu sürece emek veren federasyon, dernek başkanları ve yönetim kurulu üyeleri büyük bir iş başardı. Belediyemiz olarak gerekli altyapı desteğini verdik, vermeye de devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
Süper Lig'e geri dönüşü muhteşem oldu! Kramer'den 88. dakikada hayati bir gol

Süper Lig'e geri dönüşü muhteşem oldu! 88. dakikada hayati bir gol
Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale! Sosyal medya ikiye bölündü

Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale
17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti

17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı
Okan Buruk Süper Lig'de bir ilki başardı

Yok artık Okan Buruk! 3-1'lik maçtan sonra tarihe geçti