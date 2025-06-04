Küçük çocuk, yaralı annesinin başından bir an ayrılmadı

Küçük çocuk, yaralı annesinin başından bir an ayrılmadı
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Küçük çocuk, yaralı annesinin başından bir an ayrılmadı
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda sapağı kaçırdığı için geri manevra yapan hafif ticari araç sürücüsü kazaya neden oldu. Araca arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı kadının oğlu, ambulans gelene kadar annesinin başında gözyaşları içinde bekledi.

Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan bağlantı yolunda saat 12.45 sıralarında, İstanbul Havalimanı istikametinde sapağı kaçıran 07 FIB 51 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, emniyet şeridinde geri geri gelmeye başladı. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan 54 BT 151 plakalı otomobil, hafif ticari araca arkadan çarptı.

Otoyolda geri giden araç kazaya neden oldu, yaralı annesinin başından bir an ayrılmadı

SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazayı görenler 112 Acil Çağrı merkezini arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü çevredekiler tarafından otomobilden çıkarılarak emniyet şeridine alındı.

Otoyolda geri giden araç kazaya neden oldu, yaralı annesinin başından bir an ayrılmadı

ANNESİNİN BAŞINDAN BİR AN OLSUN AYRILMADI

Annesiyle birlikte otomobilde olan küçük çocuk ise ambulans gelene kadar annesinin yanında ağlayarak bekledi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri havalimanı istikametini trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları sürücüyü hastaneye kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili çalışma başlattı.

Otoyolda geri giden araç kazaya neden oldu, yaralı annesinin başından bir an ayrılmadı

"SÜRATLİ ŞEKİLDE VURMUŞ"

Kazayı gören Metin Yılmaz, "Mavi aracın sahibi sağa yanaşmış. Kuzey Marmara'da geri geri gelmiş ve gidiş olmadığı halde bu aracın sahibi hanımefendide fark etmemiş arkadan vurmuş. Süratli şekilde vurmuş" dedi.

Otoyolda geri giden araç kazaya neden oldu, yaralı annesinin başından bir an ayrılmadı

Otoyolda geri giden araç kazaya neden oldu, yaralı annesinin başından bir an ayrılmadı

Otoyolda geri giden araç kazaya neden oldu, yaralı annesinin başından bir an ayrılmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTarafsız yorum:

baştan sona cehalet.. otoyolda geri geri gelen, yola bakmayan, tedbirsiz-boyunluksuz kadını araçtan çıkaran, ilk yardım bilmeyen, çocuğu kadının başına getiren vs vs.

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