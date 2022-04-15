Mehmetçik'ten terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda silah ele geçirildi - Haberler

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Mehmetçik'ten terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda silah ele geçirildi

Haberler.com - Beşir Ariz - Güncel
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silahın ele geçirildiğini duyurdu. Terör örgütü PKK'ya bu operasyonla büyük bir darbe vurulduğunu açıklayan Milli Savunma Bakanlığı, operasyonların aralıksız süreceğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetleri sırasında bir sığınağa operasyon düzenledi.

Kuzey Irak'ta yapılan operasyon sonrası terör örgütü PKK'ya ağır darbe

"ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ"

Milli Savunma Bakanlığı sitesinden yayınlanan açıklamada, "Kahramanca ve fedakârca görev yapan komandolarımız, icra ettikleri arama-tarama faaliyeti sırasında bir sığınağa operasyon düzenleyerek terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirdi." ifadelerine yer verildi.

Kuzey Irak'ta yapılan operasyon sonrası terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Düzenlenen operasyonda ele geçirilenler malzemeler şöyle:

  • 110 adet AK-47 piyade tüfeği,
  • 110 adet AK-74 piyade tüfeği,
  • 3 adet AK-12 piyade tüfeği,
  • 4 adet RPG-7 roketatar,
  • 1 adet 7,62 mm PKMS makinalı tüfek,
  • 1 adet MG-3 makinalı tüfek,
  • 1 adet av tüfeği,
  • 1 adet pompalı av tüfeği,
  • 1 adet AK-47 piyade tüfeği gövdesi ve dipçiği,
  • 1 adet Dragunov namlusu ve mekanizması.

Kuzey Irak'ta yapılan operasyon sonrası terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda silah ele geçirildi

Kuzey Irak'ta yapılan operasyon sonrası terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda silah ele geçirildi

Haberler.com / Beşir Ariz - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Silah, PKK, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

Arman Usa:

Allah yar ve yardimciniz olsun, Allah ayaginiza tas degdirmesin.Allaha emanet olun

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