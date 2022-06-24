Kuzenler ile dayılarını öldüren firari sanığın avukatına 'kaçışa yardım' suçlaması

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, miras nedeniyle çıkan kavgada kuzenleri Seyit (30) ve Gaffar Mehmet (20) Yılmaz ile dayıları Serdar Yılmaz'ı (44) tabancayla öldüren firari sanık Mehmet Yılmaz (41) hakkında 3 kez müebbet istemiyle yargılama başladı. Şikayetçi Yılmaz ailesinin yakınları, sanık avukatı Emre Ayan'ın olayı azmettiricisi olduğunu iddia etti. Avukat Ayan'ın, Yılmaz'ın yurt dışına kaçmasına da yardım ettiğini öne süren aile, şikayetçi olacaklarını belirtti.

Olay, 3 Ocak'ta Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Gavremoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Yılmaz ile kuzenleri Seyit ve Gaffar Mehmet Yılmaz arasında miras nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmaya Seyit ve Gaffar Mehmet kardeşlerin dayısı Serdar Yılmaz da dahil oldu. Bu sırada Mehmet Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayla 2 kardeş ile Serdar Yılmaz'a ateş açtı. Olay yerinden geçen M.A.'ya da yerden seken mermi isabet etti. Yılmaz kardeşler olay yerinde, dayıları Serdar Yılmaz ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Mehmet Yılmaz ise 172 gündür yakalanamadı.

Duruşmada, olayın meydana geldiği bölgede esnaflık yapan 6 görgü tanığı da dinlendi. Mahkeme heyeti, taraflar arasında başka mahkeme dosyalarının olup olmadığının sorgulanmasına, yine olay anı ile başka kamera görüntülerinin olup olmadığının tespitine ve duruşmaya gelmeyen tanıkların zorla getirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.