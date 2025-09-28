Haberler

Kütahya'da Peş Peşe Depremler

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD, Kütahya'nın Simav ilçesinde 3,6 ve 3,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıkladı. Bu depremler, daha önceki sarsıntıların ardından gerçekleşti.

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 3,6 ve 3,5 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Kütahya Simav'da, saat 12.59'da 5,4 ve 13.12'de 4,0 büyüklüğündeki depremlerin ardından saat 13.34'te 3,6 ve saat 13.38'de 3,5 büyüklüğünde iki depremin daha meydana geldiğini duyurdu.

Kaynak: ANKA / Güncel
Kütahya'da 5.4 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

Kütahya'da korkutan deprem! İstanbul'da da büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paşinyan: Ermenistan ile Türkiye arasında eşi görülmemiş olumlu bir diyalog tesis edildi

Paşinyan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Eşi benzeri görülmemiş...
Hilal Cebeci Güllü'nün cenazesine çelenk gönderen menajerlere ateş püskürdü: Terbiyesizler

Cebeci Güllü'nün cenazesine çelenk gönderen menajerlere ateş püskürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.