Kütahya'da Peş Peşe Depremler

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 3,6 ve 3,5 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Kütahya Simav'da, saat 12.59'da 5,4 ve 13.12'de 4,0 büyüklüğündeki depremlerin ardından saat 13.34'te 3,6 ve saat 13.38'de 3,5 büyüklüğünde iki depremin daha meydana geldiğini duyurdu.