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Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını
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KÖYLÜLER VE 125 PERSONEL ALEVLERE MÜDAHALE EDİYORKütahya'nın Domaniç ilçesinde tarım arazisinden ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

KÖYLÜLER VE 125 PERSONEL ALEVLERE MÜDAHALE EDİYOR

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde tarım arazisinden ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, Tavşanlı ilçesine doğru ilerledi. Söndürme çalışmalarına; çevre ilçe belediye ekiplerinin yanı sıra köylüler de su tankerleriyle destek veriyor. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü 12 arazöz, 3 su tankeri, 3 dozer, 1 helikopter toplam 125 personelle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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