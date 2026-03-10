Haberler

Türk Kızılayı gönüllüleri iftar çadırında görev alıyor

Güncelleme:
Türk Kızılay Derneği Kütahya Şubesi tarafından kurulan iftar çadırında, gönüllü gençler ve vatandaşlar, ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtıyor. Günde yaklaşık 1500 kişiye iftar hizmeti sunuluyor.

Türk Kızılay Derneği Kütahya Şubesi ve Kütahya Valiliği işbirliği ve hayırseverlerin destekleriyle kurulan iftar çadırında gönüllüler görev alıyor.

Kızılay gönüllüsü gençler ve vatandaşlar, Zafer Meydanı'nda kurulan iftar çadırında yemek dağıtıyor, dağıtımda sırada bekleyemeyen yaşlı ve engellilerin yemeklerini masalarına götürüyor.

Gönüllüler iftar sonrasında çadırda temizlik yaparak masa ve sandalyeleri düzenleyip ertesi güne hazırlıyor.

Türk Kızılayı Derneği Kütahya Şube Başkanı Kazım İkbal Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, iftar çadırında hayırseverlerin destekleriyle günlük yaklaşık 1500 vatandaşa iftar verildiğini kaydetti.

Günde 80 ila 100 kişi arası genç Kızılay gönüllüsüyle organizasyonu yönetmeye çalıştıklarını anlatan Gümüş, şöyle konuştu:

"Buraya gelen vatandaşlarımızda sıra bekleyemeyecek olan yaşlılarımızı, hamilelerimizi ve bayanlarımızı içeride çadıra yerleştirerek onların yemeklerini götürüyorlar. Aynı zamanda yemek dağıtımını gerçekleştiriyorlar. Buradaki organizasyonun yükünün çoğunu Genç Kızılay gönüllerimiz taşıyor. İftardan sonra buranın tüm dağılan çadırların içi olsun temizlik işleri olsun aynı şekilde Genç Kızılay gönülleri tarafından yapılıyor."

İftar çadırında gönüllü olarak görev alan 70 yaşındaki Ali Özdemir de emekli aşçı olduğunu ve Kızılay'a hizmet etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Genç Kızılay gönüllüsü Fadime Hatun Meydan ise gönüllü arkadaşlarıyla vatandaşlara hizmet etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan
