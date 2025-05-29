Sevgilisinden ayrılan alkollü kadın, annesini bıçakla rehin aldı
Kütahya'da sevgilisinden ayrıldığı öğrenilen bir kadın, alkol aldıktan sonra evde bulunan annesini bıçakla rehin aldı. Polisin kapıyı kırarak girdiği evde şüphelinin annesi ve kendilerini mutfağa kilitleyen 2 yeğeni kurtarıldı. Gözaltına alınan kadın hakkında 8 farklı suç kaydı olduğu belirlendi.
Kütahya'da merkez ilçede yer alan Selahattin Eyyübi Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinden gelen kavga seslerini duyan komşular, durumu polis ekiplerine bildirdi.
KAPIYI AÇMADI, SÖYLEDİĞİ SÖZLER POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ
H.N.Ö. isimli kadın şüpheli, oturduğu daireye gelen polis ekiplerine kapıyı açmadı. Polis, ikazlarına uymayarak kapıyı açmayan, alkollü olan ve sevgilisinden ayrıldığı öğrenilen H.N.Ö.'nün "Bunları öldürdükten sonra kapıyı açacağım" demesi üzerine harekete geçti.
REHİN ALDIĞI ANNESİ İLE YEĞENLERİ KURTARILDI
Savcılık talimatıyla kapıyı kırarak eve giren polis ekipleri, elinde bıçak bulunan H.N.Ö.'yü etkisiz hale getirdi. Şüpheli H.N.Ö.'nün rehin aldığı 67 yaşındaki annesi F.Ö. ve kendilerini mutfağa kilitleyen ablasının 17 ve 15 yaşlarındaki kızları B.S.S. ve B.S.S. polis ekiplerince kurtarıldı.
8 FARKLI SUÇ KAYDI ÇIKTI
Gözaltına alınan 35 yaşındaki H.N.Ö. geçirildiği sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Şüpheli H.N.Ö. hakkında 'tehdit', 'kasten yaralama', 'hakaret', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'güveni kötüye kullanma' ile 'dolandırıcılık' gibi suçlardan 8 farklı suç kaydı olduğu tespit edildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.