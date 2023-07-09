Kuşlar, kuraklık nedeniyle Diyarbakır'daki gölete sığındı

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde sıcak hava ve kuraklık nedeniyle azalan su kaynaklarına ulaşamayan binlerce kuş, Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki Kabaklı Göleti'ne geldi. Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Temmuz ortalarında olmamıza rağmen bayağı, kuş çeşitliliğini görüyoruz. Nedeni de çevrede pek çok dere, çay ve küçük göletler kurudu. Su baskısından dolayı hayvanlarımız özellikle, kuşlardan yana buraya yoğunlaştı" dedi.< Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklığı, günlük hayatını olumsuz etkiledi. Ortalama 40 derecelerde seyreden sıcaklık, insanların yanı sıra hayvanları da vurdu. Hayvanlar, kuruyan dere, çay ve göletler nedeniyle su sıkıntısı çekmeye başladı. Farklı türlerden binlerce kuş da Dicle Üniversitesi yerleşkesinden bulunan, Dicle Nehri'nden çekilen su ile hayat bulan ve avcı baskısının az olduğu Kabaklı Sulama Göleti'nde toplandı. Leylek, balıkçıl, düdükçün, toygar, güvercin, saka, tahtalı, kızılbacak ve uzunbacak gibi farklı türlerin olduğu binlerce kuş için barınak olan gölete ilişkin Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, bu tablonun önümüzdeki süreçte daha da kötü günlere işaret ettiğini belirterek, kuraklıkla ilgili önlem alınması gerektiğini vurguladı.