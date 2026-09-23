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Kuşadalı neyzen Kerem Tufan 8 yıldır ney üretip otizmli bireylere dinleti veriyor

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Kuşadalı neyzen Kerem Tufan 8 yıldır ney üretip otizmli bireylere dinleti veriyor
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Kuşadalı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı neyzen Kerem Tufan, lise yıllarında başladığı neyin son 8 yıldır üretimini yapıyor. Özel gereksinimli çocuklar ve otizmli bireylere ney dinletisi veren Tufan, neyin astım, anksiyete, depresyon ve strese iyi geldiğini söyledi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı unvanına sahip neyzen Kerem Tufan (43), lise yıllarında gönül verdiği ney çalgısının son 8 yıldır üretimini de yapıyor. Özel gereksinimli çocuklar ve otizmli bireylere, tedavi süreçlerine yardımcı olması için ney dinletisi de veren Tufan, "Ney üflemek; astım, anksiyete, depresyon ve strese iyi geliyor" dedi.

Türk musikisinin önemli enstrümanlarından biri olan ve üzerindeki yedi deliğin tasavvufta 'yedi esma' olarak yorumlandığı ney, üflemeli çalgılar arasında en zor öğrenilen müzik aleti olarak biliniyor. Kuşadası'nda yaşayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı unvanına sahip neyzen Kerem Tufan, lise yıllarında tanışıp üflemeye başladığı ney sazının 8 yıldır üretimini de yapıyor. Kuşadası'nın 'Kaleiçi' olarak bilinen tarihi yerinde açılan bedestende, Hatay ve Adana'dan gelen kamışları neye dönüştüren Tufan, ayrıca özel gereksinimli çocuklar ve otizmli bireylere, tedavi süreçlerine yardımcı olması için ney dinletisi de veriyor.

'SADECE ÖĞRENCİLERİM İÇİN NEY AÇIYORUM'

Ney üflemeye lise yıllarında başladığını belirten neyzen Kerem Tufan, "O dönemde dinlediğim bir şarkıda ney melodisini işittim. Çok hoşuma gitti. Sonra kendimi bu enstrümana teslim ettim. Sahne aldığım son konser rahmetli Yıldız Kenter ile birlikteydi. Ney yapımına da 8 yıl önce öğrencilerim için başladım. Şu an sadece öğrencilerim için ney açıyorum. Ney açmaya en uygun kamış Hatay ve Adana bölgesinde yetişiyor. Kamışların zamanında kesilmesi ve en az 2 yıl kuruması da gerekiyor. Eğer ney üflemek istiyorsanız doğru kişinin elinden çıkan enstrümanı bulmanız çok önemli. Çünkü ney sazı da bugün artık ticari amaçlı olarak üretilmeye başladı" dedi.

'RUHA İYİ GELEN BİR ENSTRÜMAN'

Ney üflemenin astım, KOAH, anksiyete, depresyon ve strese iyi geldiğini belirten Tufan, "Ney üflemeyi öğrenmek isteyenler yoğun stres altında çalışan meslekler. Ney, ruha iyi gelen bir enstrüman. Ama o sesi çıkarmak için çok sabır göstermeniz gerekiyor. Ülkemizde son 20 yılda ney sazına olan ilgi çok arttı. Ayrıca yurt dışındaki müzisyenler de neye ilgi duymaya başladı. Ney, özel gereksinimli çocuklar ve otizmli bireylerin tedavi süreçlerine de yardımcı oluyor. Ben de belirli aralıklarla onlara ney dinletisi veriyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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