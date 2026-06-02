Kurultay çağrısı yaptı, ortak bildiriye imza atmadı! Oğuz Kaan Salıcı nedenini açıkladı

CHP'de 111 milletvekilinin 12 Temmuz'da olağanüstü kurultay yapılması çağrısında bulunduğu ortak bildiriye imza atmayan 27 isim arasında yer alan Oğuz Kaan Salıcı sessizliğini bozdu. Salıcı, kurultaya karşı olmadığını ancak metnin içeriğini uygun bulmadığı için imza vermediğini söyledi.

CHP'DE KURULTAY ÇAĞRISI

CHP'de mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararının ardından siyasi hareketlilik sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve gelmesiyle başlayan süreçte, aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu 111 milletvekili ortak bir bildiri yayımlayarak 12 Temmuz 2026 tarihinde olağanüstü kurultay yapılması çağrısında bulundu.

Milletvekilleri bildiride, partinin yönüne ve yönetimine karar verecek tek gücün delegeler olduğunu vurgularken, CHP'nin en kısa sürede kurultaya gitmesi gerektiğini savundu.

27 VEKİL İMZA ATMADI

CHP grubundaki 138 milletvekilinden 111'i bildiriyi imzalarken, 27 milletvekili ortak metne destek vermedi.

İmza atmayan isimler arasında Faik Öztrak, İlhan Kesici, Gamze Akkuş İlgezdi, Enis Berberoğlu ve Oğuz Kaan Salıcı gibi dikkat çeken isimler de yer aldı. Özellikle Salıcı'nın daha önce yaptığı kurultay açıklamaları nedeniyle listede bulunması parti kulislerinde merak konusu oldu.

DAHA ÖNCE KURULTAY ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Oğuz Kaan Salıcı, mutlak butlan kararının ardından yaptığı açıklamada olağanüstü kurultayın bir an önce toplanması gerektiğini savunmuştu. Salıcı paylaşımında, "Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin bir demokrasi bayramı olarak gördüğü kurultayımızın mümkün olan en kısa sürede toplanması elzemdir" ifadelerini kullanmıştı. Bu nedenle kurultay çağrısı içeren ortak bildiride imzasının bulunmaması dikkat çekti.

"KURULTAYA KARŞI DEĞİLİM"

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ın aktardığı bilgilere göre Salıcı, kendisine yöneltilen sorular üzerine bildiriyi neden imzalamadığını açıkladı. Salıcı'nın, kurultayın toplanmasına karşı olmadığını ancak metnin içeriğini uygun bulmadığını söylediği belirtildi.

"METNİN İÇERİĞİ BANA UYGUN GELMEDİ"

Yeşiltaş'ın canlı yayında aktardığına göre Salıcı şu ifadeleri kullandı: "Kurultay toplanması konusunda benim bir sorunum yok. Metnin içeriği bana uygun gelmedi. Daha önceden hazırlanmış bir metin bu. Sonradan haberdar olduğumda içerik değişikliği mümkün değildi. O nedenle imza atmadım. Arandığımda da 110 kişi imza attı denmişti."

Salıcı'nın açıklaması, bildiriyi imzalamayan tüm milletvekillerinin kurultaya karşı olduğu yönündeki yorumların da önüne geçmiş oldu.

PARTİ İÇİNDE TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları sürerken, ortak bildiriye imza atmayan isimlerin gerekçeleri de merak konusu olmaya devam ediyor. Salıcı'nın açıklaması, bazı milletvekillerinin kurultay fikrine değil, bildirinin içeriğine mesafeli durduğu yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.