Meksika'da binlerce öğretmen çalışma koşullarını protesto için süresiz grev başlattı

Meksika'da binlerce öğretmen, çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle ülke genelinde süresiz greve başladı. Başkent Meksiko'da toplanan göstericilere güvenlik güçleri beton bloklarla müdahale etti. CNTE, maaş artışı ve eğitim politikalarının yenilenmesini talep ediyor.

Meksika'da binlerce öğretmen, çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle ülke genelinde süresiz greve başladıklarını duyurdu.

Ulusal Eğitim Çalışanları Koordinasyonuna (CNTE) bağlı binlerce öğretmen, ülke genelinde başlatılan süresiz greve destek vermek amacıyla başkent Meksiko'daki Zocalo Meydanı'na yürüdü.

Güvenlik güçleri, göstericilerin Ulusal Saray'ın bulunduğu meydana girişini engellemek amacıyla Tarihi Merkez çevresinde beton bloklar ve metal bariyerlerden oluşan güvenlik önlemleri aldı.

Yürüyüş öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan CNTE'nin Meksika Eyaleti 9. Bölge Temsilcisi Pedro Hernandez, hükümetin protesto hakkını kısıtladığını savunarak, "Buraya beton blokların yerleştirilmesi kabul edilemez. Gerektiğinde Zocalo Meydanı'nda olmaya devam edeceğiz. Öğretmenlerin çalışma koşullarının ve ücretlerinin iyileştirilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hernandez, eyleme Dünya Kupası projelerinden etkilenen mahalle sakinleri, nakliyeciler ve çiftçilerin de destek verdiğini belirterek, "Açılış maçına 10 gün kala bugün ilk düdüğü biz çalıyoruz. Bu düdük, halkın taleplerinin hala canlı olduğunun göstergesidir." diye konuştu.

CNTE'nin Oaxaca Eyaleti 22. Bölge Temsilcisi Jenny Aracely Perez ise yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğun sorumluluğunun hükümete ait olacağını söyledi.

Ülkenin güneyindeki Oaxaca, Chiapas ve Guerrero eyaletlerinde güçlü bir örgütlenmeye sahip olan CNTE, öğretmenlerin emeklilik sisteminde değişiklik yapılmasını, maaşların artırılmasını ve eğitim politikalarının yeniden gözden geçirilmesini talep ediyor.

Bu arada, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise düzenlediği basın toplantısında, öğretmenlerin taleplerinden karşılanması mümkün olanları hayata geçirmek için çalışacaklarını, diyalog sürecine öncelik verdiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
