Numan Kurtulmuş'un Devlet Bahçeli'yi Ziyareti Başladı: "Terörsüz Türkiye" Gündemi Masada

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret ediyor.

Numan Kurtulmuş, süreç kapsamında ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüyor. Saat 12.30'da başlayan görüşme öncesinde Bahçeli, Kurtulmuş'u kapıda karşıladı. Tokalaşmanın ardından görüşmeye geçildi.

Kurtulmuş, Bahçeli'yi ziyaretinin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan'ı DEM Parti Grubu'nda ziyaret edecek.

Kurtulmuş, Yeni Yol Grubu ile makamında görüştükten sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile saat 16.00'da Mermerli Salon'da bir araya gelecek.

Kaynak: ANKA