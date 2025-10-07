Küresel Sumud Filosu'ndan Alparsan Arslan: 'İsrail'in muamelesi insanlık dışı'

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu'nun Türk aktivist Alparsan Arslan, alıkonulma sonrası yaşadıklarını anlattı.

Gazze'ye insanı yardım götürmek ve İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki 14 Türk vatandaşı yurda dönüş yolunda.

Arslan, AA'ya açıklamasında, Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan ve Mayıs 2010'da İsrail'in alıkoyduğu Mavi Marmara gemisinde de katılımcı olduğunu söyledi.

Mavi Marmara'da "nefsi müdafaa hariç kuralı" uygulandığını anımsatan Arslan, bu filoda ise "nefsi müdafaa dahil hiçbir şekilde karşılık vermeme" üzerine bir strateji yürüttüklerini dile getirdi.

Arslan, İsrail'in "insanlık dışı" muamelede bulunduğuna işaret ederek, seyir ve alıkonulma boyunca "tüm tahkir ve tacizlere" rağmen İsrail unsurlarına "malzeme verecek herhangi bir şey oluşturmadıklarını" vurguladı.

İsrail'in "koz arayan davranışlarına" karşı sabırlı ve sakin kalan tüm arkadaşları tebrik etmek istediğini belirten Arslan, maruz kaldıkları tutumu şu sözlerle anlattı:

"Kafamıza ayaklarıyla bastılar. Tekneden çıktıktan sonra bir meydana topladılar. Başımızı eğiyorlar, başını çok eğmeyeni ayaklarıyla başına basıyorlar. Kafamızı betona vuruyorlar. Kefiyesi olana direkt eziyet ediyorlar. Filistin'le alakalı bir sembolü olan arkadaşlarımızı o meydanda linç ettiler. Türkçe konuşan ve Türk vatandaşı olduğunu zannettiğimiz polisler çok ağır zulmetti, küfürler ettiler ve el hareketleri yaptılar. O bizim çok ağırımıza gitti"

"Havalandırma yok, 6 gün kaldık"

Tanınmamak amacıyla yüzlerini kapalı tuttuklarını kaydeden Arslan, "Bana Antalyalı olduğum için yapmadı ama yanımdaki arkadaşıma yüzünü göstererek küfürler etti. Muhtemelen (o İsrailli) Antalya'ya geliyor, orda tanımamak için bana yüzünü açmadı." dedi.

Doktora dahi "ters kelepçe" uygulandığını, cezaevindeki odalarına köpeklerle girildiğini kaydeden Arslan, bu tutum karşısında "acaba Filistinlilere nasıl davranıyorlardır" diye düşünmek zorunda kaldıklarını söyledi. Bu yapılanlara karşı "bir adım bile geri atmadıklarını" kaydeden Arslan, İsrail unsurlarının alıkonuldukları tekneden itibaren uyguladığı tahrike dikkati çekti.

Arslan, "Tekneden itibaren 'parayla mı geldiniz buraya, Greta mı çok para verdi' diyerek bizi tahrik etmeye çalışıyorlardı. Bir arkadaş fevri davranmak istedi. Onu tekneden dışarı çıkarıp denize atmakla tehdit ettiler. Cezaevinde hücrede kalmış gibi muamele gördük. Havalandırma yok, 6 gün kaldık. Bir saat duş hakkı tanındı ve onun dışında 6 gün boyunca kapalı kaldık."

"Mısır'a doğru (dümeni) kırdık"

Gazze sahiline yaklaşık 27 mil yaklaşabildiklerini belirten Arslan, alıkonuldukları günün sabahı saat 05.00 sularına kadar "yapabildikleri manevralarla" İsrail unsurlarından kaçabildiklerini söyledi. Teknenin alıkonulma aşamasına değinen Arslan, şöyle devam etti:

"Manevralarla deniz taksisi gibi neredeyse aralardan kaçtık. Her defasında bizi durdurdular. Her defasında kurtulmayı başardık. Hatta umutlandık, 27 mil kalınca oradan Mısır'a doğru (dümeni) kırdık, 'Mısır kara sularına gidelim, buraya gelemezler' diye ancak ama bize o aşamada ulaştılar ve durdurulduk. Hepimiz sabaha doğru alınmış olduk, ' Gazze'ye ulaşabilen var mı' diye umudumuz varken, baktık ki biz alınmışız, o anlamda bir üzüntü yaşadık"

Yaklaşık 500 yolcudan yüzde 10'unun Türk olduğunu anımsatan Arslan, amaçlarının "İsrail'in yalnızlaştırılması" olduğunu belirtti.

Arslan, "Şunun bilinmesi lazım; biz burada etken durumdayız, İsrail edilgen durumda. Yani bu planı, programı hazırlayan biziz. İsrail'in 2 şansı var, engel olmak ya da engel olmamak. Engel olsa da zararda ve kaybediyor, engel olmasa da kaybediyor. Biz, engel olunsak da kazanıyoruz, engel olunmasak da kazanıyoruz. Bundan sonra da Siyonist İsrail rejimine müjdelerimiz, projelerimiz var." ifadelerine yer verdi.

İsrail tarafından alıkonduktan sonra Türkiye'nin girişimleriyle bırakılan aktivistlerin son grubu, sabah saatlerinde Türkiye'ye hava yoluyla dönmek üzere Ürdün'e ulaşmış, Türk yetkililer tarafından karşılanmıştı.

??Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'na ait 42 gemiye yasa dışı şekilde el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti de alıkoyarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne nakletmişti.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.