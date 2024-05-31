Küre Kaymakamlığı tarafından öğrencilere moral gezisi düzenlendi
Küre Kaymakamlığı tarafından 8 ve 12. sınıf öğrencilerine moral gezisi düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Küre Hedefe Projesi' kapsamında LGS ve YKS'ye girecek öğrencilere moral motivasyon gezisi gerçekleştirildi. Daday ilçesi Atlı Terapi Merkezine götürülen öğrenciler, gün boyu eğlenceli zaman geçirdi.
Küre Kaymakamlığı tarafından 8 ve 12. sınıf öğrencilerine moral gezisi düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Küre Hedefe Projesi" kapsamında LGS ve YKS'ye girecek 8 ve 12. sınıf öğrencilerine moral motivasyon gezisi gerçekleştirildi.
Daday ilçesi Atlı Terapi Merkezine götürülen öğrenciler, gün boyu eğlenceli zaman geçirdi.