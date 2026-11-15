Küre Dağları'ndaki yaklaşık 15 santimetrelik kar eridi, sonbahar renkleri geri geldi

Geçen hafta etkili olan karla beyaza bürünen Küre Dağları'nda karın erimesinin ardından sonbaharın renkleri yeniden ortaya çıktı.

Bartın- Kastamonu sınırlarında bulunan Küre Dağları'nda geçen hafta yoğun kar etkili oldu. Yaklaşık 15 santimetreyi bulan kar havaların ısınmasının ardından eridi.

Şelaleleri, kanyonları ve vadileriyle her mevsim pek çok yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Küre Dağları, ağaçlardan dökülen rengarenk yapraklarıyla doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarına cezbedici manzaralar sunuyor. Bölge orman içi çayırları, yamaçlardaki ormanları, kırsal dokuyla bütünleşen yerleşim alanları, biyolojik çeşitliliğiyle tercih ediliyor.

Karın erimesiyle dağ sonbahar renklerini yeniden sergilemeye başladı.

Ahşap evleri, dereleri, ormanlarındaki zengin bitki örtüsü ve doğal güzellikleriyle ilgi gören Küre Dağları'nda sonbaharla birlikte yeşilden sarı ve kahverengiye dönen ağaçlar, mevsimin eşsiz güzelliklerini yansıtıyor.

Köy halkı sonbaharı görmeden gitmiyor

Bozkurt Keşlik Köyü Muhtarı Mehmet Çalık, AA muhabirine köylerinin Küre Dağları'nda bulunduğunu söyledi.

Köyleri hakkında bilgi veren Çalık, "Köyümüz 100 hane ama çoğu gurbetçi. Tarihi camisi, müzesi ile güzel bir köyümüz var. İl dışından ve il genelinden ziyaretçilerimiz geliyor." dedi.

Köyde kalanların büyük bölümünün kışın şehirlerde yaşadığını dile getiren Çalık, "Köy sakinlerimiz yazları burada kalmak için gelirler. Sonbahar güzelliğini görmeden kimse şehre gitmez. Şu anda da köyümüz hala dolu. Yaprak dökümünü görmeden gitmezler. Geçen hafta yaklaşık 15 santimetre kar yağdı. Etrafı komple beyazlattı. Kar gittikten sonra sonbahar güzelliği yeniden doğaya geldi." diye konuştu.

"İstanbul'a gideceğiz ama bu güzelliği bırakıp gidemiyoruz"

Köy sakinlerinden Cemile Çalık ise "Bu köyde doğup büyüdüm. Kışın biz de İstanbul'da kalıyoruz. Şu an çok güzel bir sonbahar var. İstanbul'a gideceğiz ama bu güzelliği bırakıp gidemiyoruz. İstanbul çok kalabalık sıkılıyoruz orada. Biz buraya alışığız. Burada özgürce gezmeyi, dolaşmayı seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş ise Küre Dağları'nda hala sonbaharın yaşandığını belirterek, "Burası sonbaharın en güzel renklerinin hala yaşandığı ender yerlerden biri. Renklerini tamamen koruyor. Birkaç gün önce ilimize yağan kar özellikle burayı beyaza boyadı. Birkaç gün sonra karların erimesiyle sonbaharın o müthiş renkleri yeniden ortaya çıktı." dedi.

Kaynak: AA