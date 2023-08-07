'Kurban' dolandırıcılığında 35 günde iddianame hazırlandı; mağdur başına 10 yıl hapis istemi

BURSA'da, işlettikleri et restoranından büyükbaş kurban hissesi alanlara, bozuk kıyma ve et ile salam dağıtıldığı iddiasıyla, tutuklu sanıklar Ali Açıkgöz (56) ve oğlu Enes Açıkgöz (31) ile tutuksuz sanık M.A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

BURSA'da, işlettikleri et restoranından büyükbaş kurban hissesi alanlara, bozuk kıyma ve et ile salam dağıtıldığı iddiasıyla, tutuklu sanıklar Ali Açıkgöz (56) ve oğlu Enes Açıkgöz (31) ile tutuksuz sanık M.A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısının 35 günde hazırladığı iddianamede, 3 sanık hakkında, mağdur başına 10 yıl olmak üzere 3 bin 660'ar yıl hapis cezası istendi.

Olay, Kurban Bayramı'nda, Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Demirtaş Mahallesi'nde faaliyet gösteren et restoranı işleten Enes Açıkgöz ile babası Ali Açıkgöz, Kurban Bayramı için toplam 1800 kişiyle anlaşıp kurban hissesi sattı. Kurban vekaleti alan işletme sahipleri, etlerin paketlenmiş kıyma ve vakumlanmış bütün et şeklinde teslim edileceğini belirtti. Kesilen kurbanlıkların etleri, bayramın 1'inci gününden itibaren hak sahiplerine dağıtılmaya başlandı. Bayramın 2'nci günü etlerini teslim almaya gelen kurban sahiplerinden bazılarıyla firma sahipleri arasında, etlerin bozuk olduğu ve dini usullere uygun kesilmediği iddiaları üzerine tartışma çıktı.