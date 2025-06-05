Kurban Bayramı Tatilinde Afyonkarahisar'da Trafik Yoğunluğu

Kurban Bayramı Tatilinde Afyonkarahisar'da Trafik Yoğunluğu
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Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkanların oluşturduğu trafik yoğunluğu, Afyonkarahisar-İzmir ve Afyonkarahisar-Antalya kara yollarında etkili oldu. Emniyet güçleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkanlar trafikte yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla Ege ve Akdeniz Bölgelerine hareket edenler, Afyonkarahisar- İzmir ve Afyonkarahisar- Antalya kara yollarında yoğunluğa neden oldu.

Güvenlik önlemlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, denetimlerde sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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