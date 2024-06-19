Kurban Bayramı tatilcileri dönüş yolunda

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüşe geçmesiyle, Tekirdağ- İstanbul kara yolunda trafik yoğunluğu arttı.

Tatilcilerin dönmeye başlamasıyla özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy, Üniversite ve Kumbağ mevkilerinde akıcı yoğunluk oluştu.

Ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyarıyor.

Kara yolundaki yoğunluğun devam etmesi bekleniyor.