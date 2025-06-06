Kurban Bayramı'nda Muğla Plajları Dolup Taştı

Kurban Bayramı dolayısıyla Muğla'nın Bodrum, Ula, Marmaris ve Fethiye gibi önemli turizm merkezlerine gelen turistler, plajlarda yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Muğla'nın turizm merkezlerinde tatilciler ve vatandaşlar denize girdi, plajda güneşlendi. Su sporları istasyonlarında da hareketlilik yaşandı.

Bodrum'da turistik tesislerin bulunduğu sahil kesimlerinde tatilciler, plajlardaki hareketliliği artırdı. Yahşi, Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Torba sahillerinde yoğunluk oluştu.

Bazıları sıcak havada denize girerek serinlerken bazıları da kıyıdaki kafe ve restoranlarda vakit geçirdi.

Ula'nın "Sakin Kent" ünvanına sahip Akyaka Mahallesi, özellikle yakın illerden gelen turistlerin adresi oldu.

Bazı tatilciler, halk plajında serinlemek için sık sık denize girerken bazıları da Akyaka'dan kalkan günübirlik tur tekneleriyle Gökova Körfezi koylarında gezintiye çıktı. Bazı tatilciler de kano ve rüzgar sörfü yaptı.

Marmaris'te de sahillerde yoğunluk oluştu. Marmaris'in Uzunyalı, İçmeler ve Turunç plajları ile Orhaniye Kız Kumu Plajı'nda tatilciler güneşlendi, denize girerek serinledi.

Yerli ve yabancı turistler, su sporları istasyonlarında da jet ski ve deniz paraşütüyle heyecanlı dakikalar yaşadı.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu Plajı ve Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı da tatilcilerin rotasında yer aldı.

Helikopter ve dron ile denetim yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince, Ula-Menteşe, Gökova-Marmaris kara yollarında kural ihlali yaptıkları tespit edilen sürücüler, havadan denetimlerde tespit edilerek bölgedeki kara ekiplerine bildirildi.

Uygulama noktalarında denetim gerçekleştiren trafik ekipleri, kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguladı. Denetimlerde sürücüler, trafik kuralları konusunda da uyarıldı.