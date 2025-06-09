Kurban Bayramı Dönüş Trafiği Yoğunluğu Devam Ediyor

Kurban Bayramı Dönüş Trafiği Yoğunluğu Devam Ediyor
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Kurban Bayramı tatilini geçirenlerin dönüş yolculuğu sürerken, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk yaşanıyor. Bazı kesimlerde araç trafiği zaman zaman kalabalıklaşırken, Ankara yönünde ulaşım normal seyrediyor.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu sürüyor.

Dönüş trafiği nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce geçişleri İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk devam ediyor.

Karabük-Gerede bağlantı noktasından başlayarak, Gerede mevkisi, Köroğlu rampası ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde araç trafiği zaman zaman yoğunlaşıyor.

D-100 kara yolunun İstanbul yönünde de yer yer akıcı yoğunluk gözlemleniyor.

Otoyolun ve D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrediyor.

Otoyolun Kaynaşlı gişeleri, Asar, Üçköprü, Düzce gişeleri ve Sinirci mevkilerinde akıcı yoğunluk görülüyor, Yongalık mevkisinde ise yoğunluk nedeniyle sürücüler yavaş ilerliyor.

Kaynak: AA / İsmail Kabasakal - Güncel
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