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Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması il finali yapıldı

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Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması il finali yapıldı Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesinde Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında yapılan Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel...

Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması il finali yapıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesinde Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında yapılan Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirildi.

Program İstiklal Marşının okunması ve Selahattin Eyyubi Cami imamının Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Açılış konuşmasını Abdullah Tivnikli Fen Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü İhsan Duran yaptı. Duran, "Bu salon çok değerli konuşmacılar ağırladı ama bugün çok farklı manevi bir atmosfer hakim, çünkü sözlerin en güzeli olan Allah'ın kelamı okunacak burada. Dolayısıyla çok bereketli bir etkinliği icra etmek için toplanmış bulunuyoruz" dedi.

Selamlama konuşmasını Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hanifi Öge yaptı. Öge, "Sevgili gençler Kur'an okumak, anlamak ve Kur'an yolunda yürümek, Kur'an-ı hayatımıza rehber edinmek en önemli bir Müslümanlık görevidir. Keza Kur'an-ı Kerim'i okumak bireysel bir ibadetin yanında aynı zamanda dünyamızı güzelleştiren, insanları hidayete erdiren ve Kur'an yolunda, ahiret yolunda bize ışık tutan en önemli rehberlerden birisidir. Dolayısıyla bu genç yaşlarda Kur'anla tanışmak, Kur'anla çabalamak, okumak ve okulunuzu temsil etmek için belli bir seviyeye geldikten sonra da burada olmanız bizim için gurur vericidir. Ne mutlu sizlere ki bugün buradasınız" diye konuştu.

Denetleme kurulu üyeleri Yusuf Efe ve Burhan Ay olarak belirlendi. Akabinde yarışma il seçici kurulu üyelerinin tanıtımı ve Kur'an-ı Kerim tilavetleri ile devam etti. Törende birincilik ödülü Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Abdulvahit Fırat'a, ÖNDER il temsilcisi Siracettin Öztoprak tarafından, ikincilik ödülü Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Mert Bayat'a, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musa Bağcı tarafından, üçüncülük ödülü Ergani Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Zülküf Çiçek'e Din Öğretimi Şube Müdürü Hanifi Öge tarafından takdim edildi.

Birincilik ödülü alan Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdulvahit Fırat, "Hakkari'den geliyorum. Burada İmam Hatip Lisesi'nde okuyorum hafızım. İlk önce hafızlık yaptım daha sonra İmam Hatip Lisesi'ne gittim ve kendimi geliştirdim. Bölge finalim var bir ay sonra burada il birincisi oldum. İnşallah bölge birinciliğini de alıp Türkiye finaline gideceğiz. İlk önce okulda kendi aramızda yarışma yaptık orada birinci olunca il yarışmasına geldim. İlde de birinci oldum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması il finali yapıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ KAYA - Güncel
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