Haberler

Kumluca'nın Yöresel Ürünlerine Coğrafi İşaret Başvurusu

Kumluca'nın Yöresel Ürünlerine Coğrafi İşaret Başvurusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, ince patlıcan yemeği, urgan fasulye yemeği, Beydağı fasulyesi yemeği ve Gardıç bıçağı için coğrafi işaret tescil başvurusu yapıldı. Etkinlikte Kumluca'ya özgü lezzetler tanıtıldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesine özgü "ince patlıcan yemeği", "urgan fasulye yemeği", "Beydağı fasulyesi yemeği" ve "Gardıç bıçağı" için coğrafi işaret tescil başvurusu yapıldı.

Antalya Valiliğinin "Coğrafi İşaret Seferberliği" kapsamında, Kumluca Kaymakamlığı, Kumluca Belediyesi ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından belirlenen ürünlerin tanıtımı için Uygulama Oteli'nde etkinlik düzenlendi.

Kaymakam Bahadır Güneş, burada yaptığı konuşmada, coğrafi işaret tesciliyle yalnızca yöresel tatlar değil, el emeğiyle üretilen kültürel değerlerin de koruma altına alındığını söyledi.

Bu kapsamda yapılan değerlendirmede ilçeye has, başka ilçelerde ve yörelerde üretimi ve tüketimi Kumluca kadar yapılmayan ürünleri öne çıkardıklarını dile getiren Güneş, "İlçemize özgü üretim ve tüketimi yapılan bir bıçak ve üç yemeğimiz için coğrafi işaret başvurusu yaptık. Bu konuda Belediyemiz, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüz süreci takip ediyor. İnşallah kısa sürede sonuçlanır ve ürünlerimiz tescillenmiş olur." dedi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü İsa Akşit de ilçede yöreye özgü 11 ürün tespit edildiğini ve hemen hemen her evde bulunan 4 ürün için coğrafi işaret tescil başvurusu yaptıklarını belirtti.

Diğer ürünlerin başka bölgelerde de yoğun şekilde üretildiğini ifade eden Akşit, o ürünleri de ortak başvuru şeklinde değerlendirmek istediklerini kaydetti.

İnce patlıcan yemeği Kumluca'da her evde pişer

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ise ilçede ve çevresinde her evde ince patlıcan yemeğinin pişirildiğini, özellikle de bu yemek için yöre halkının evlerinin avlusunda mutlaka ince patlıcan yetiştirdiklerini söyledi.

İnce patlıcan yemeğinin yapılışının da ilçeye özgü olduğunu aktaran Kökce, "Bu yemeğin olmazsa olmazlarından fesleğen ve sarımsak mutlaka yemekte bulunur. Özellikle yaz aylarında soframızın vazgeçilmez bir yemeğidir. Bundan dolayı bu yemeğimizin coğrafi işaret alacağına inanıyorum." diye konuştu.

"Gardıç bıçağının 250 yıllık geçmişi var"

Kumluca'da coğrafi işaret başvurusu yapılan Gardıç bıçağı ustası Bayram Balaman da mesleği babasından öğrendiğini ve 11 yaşından bu yana Gardıç bıçağı yapımıyla uğraştığını dile getirdi.

Bıçağın yaklaşık 250 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Balaman, "Bıçaklarımızı Karabük çeliğinden, saplarını da keçi ya da koç boynuzundan yapıyoruz. En büyük özelliği bıçaklarımızı yaparken çeliğe bir su veriyoruz, bu sayede bıçaklarımız hem daha dayanıklıdır, hem de keskinliğini kaybetmez." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından coğrafi işaret tescil başvurusu yapılan yemeklerin tadımı yapıldı.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ile diğer davetliler de katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
Taraftarlar heyecanlı! Nwakaeme geri dönüyor

Şehri heyecan bastı! Yıldız golcü geri dönüyor
Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye, büyük pişmanlık yaşadı

Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye büyük pişmanlık yaşadı
Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken miras iddiası ortalığı karıştırdı

Fatih Ürek canıyla mücadele ederken aile içinde kriz iddiası
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
ABD'de hükümet 43 gün sonra açıldı! Trump imzayı attı

ABD tarihinin en büyük krizi bitti! Trump imzayı attı
Acun Ilıcalı galada sürprizi açıkladı! İsmi gizli tutuluyor: Survivor'a efsane bir yıldız daha

Galada sürprizi açıkladı! Survivor'a efsane bir yıldız daha
Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş

Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş
Tarihi mağaradan gelen esrarengiz sesler tedirgin ediyor

Tarihi mağaradan esrarengiz sesler! Kimse yanından geçmek istemiyor
Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor

Nüfus artış hızındaki düşüşü, çok konuşulacak bir nedene bağladı
Neymar Brezilya'yı karıştırdı

Ne yaptın sen Neymar? Tek hareketiyle koca ülkeyi karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için Erdoğan müjdeyi verdi
Bakanlık markayı ifşa etti: İşte vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirilen ilimiz

İşte vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirilen ilimiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.