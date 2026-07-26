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Dereköy'de 12. Yayla Şenliği Coşkusu

Dereköy'de 12. Yayla Şenliği Coşkusu
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Antalya Kumluca'da düzenlenen 12. Geleneksel Dereköy Yayla Şenlikleri, mevlit, halk oyunları, ağalık ihalesi ve konserle kutlandı. Dernek üyesi Süleyman Sapmaz, etkinliğin Yörük kültürünü yaşattığını vurguladı.

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde, "12. Geleneksel Dereköy Yayla Şenlikleri" gerçekleştirildi.

Beydağları Dereköy Eğitim Kültür Dayanışma ve Yaşatma Derneği ve Dereköy Mahallesi Muhtarlığınca organize edilen şenlik, mevlit programıyla başladı.

Program kapsamında, Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, eğitmen Mehmet Bağcı eşliğinde halk oyunları gösterisi sundu.

Şenlikte geleneksel ağalık ihalesi de yapılırken, Türk Halk Müziği sanatçısı Bahar Demiralay konser verdi.

Etkinliğe katılanlardan bazıları yaylada çadır kurarak kamp yaptı, bazıları ise gün boyunca düzenlenen etkinliklere katıldı.

Dernek üyesi Süleyman Sapmaz, AA muhabirine, geleneksel hale gelen şenliğin birlik ve beraberliğin güçlenmesine ve Yörük kültürünün yaşatılmasına katkı sağladığını söyledi.

Köy sakinleriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Sapmaz, "Köyümüzün gençlerine ve gelecek nesillere bu gelenekleri aktarmak istiyoruz. Bu tür etkinlikler, kültürel değerlerimizi korumak için önemli bir fırsat." diye konuştu.

Etkinliğe, Yeni Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, dernek başkanı Hayati Koşmaz, mahalle muhtarı Ali Kulavuz ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA
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