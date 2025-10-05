'Kumköy'de her yangında 'otel yapılacak' dedikodularına alıştık'

ANTALYA'da 1953'ten bu yana Orman İdaresi ile köylülerin mahkemelik olduğu, fıstık çamlarından oluşan 8 milyon 37 bin metrekarelik Kumköy ormanında geçen hafta çıkan yangın sonrası yine 'Buraya otel yapılacak' dedikoduları gündeme geldi. Köyün eski muhtarı İzzet Tekin, "Her yangında bu söyleme alıştık. Ama halihazırda yapılan otel veya proje yok. Duymadık böyle bir şey" dedi. Kundu Turizm Yatırımcıları Birliği (KUYAB) Genel Müdürü Erden Arı da "Bu dedikodunun önüne geçmek istiyorum. Orası otellere ayrılan bir bölüm değil. Kumköy halkının orası. Obalar kaldırıldı. Obaların yerine de halk plajı yapılacak" dedi.

Kentte otel yoğunluğunun en çok olduğu Lara, Kemerağzı, Kundu, Belek, Boğazkent gibi bölgelerinin arasında otel yapılaşması olmayan tek yer konumundaki Kumköy Sahili, uzun yıllar çardaklarla gündeme geldi. Aksu ile Beşgöz nehirleri arasında Kundu ile Kadriye sınırları arasında 3,5 kilometrelik kumsalı ve ardındaki 800 hektarlık dev fıstık çamı ormanında geçen hafta yangın yaşandı. Önceki yıllarda da çok sayıda yangının çıktığı, bazı alanlarında bu sebeplerle boşlukların da oluştuğu Kumköy ormanındaki son yangında ise Beşgöz Deresi'ne sınır kısımda yaklaşık 400 dönüme yakın alan zarar gördü. Yangın sonrası otel yapılacağı veya orman vasfını yitirmesi amaçlı çıkartılmış olabileceği iddiaları gündeme geldi. Bölgedeki otel yatırımcılarının ortak kuruluşu Kundu Turizm Yatırımcıları Birliği'nin (KUYAB) Genel Müdürü Erden Arı ve Kumköy'ün eski muhtarı İzzet Tekin, iddiaları yalanladı

ORMANLIK ALAN KÖYLÜYE TAPULANMIŞ

Eski muhtar İzzet Tekin, önceden Serik'e bağlı Kumköy'ün 5216 sayılı Büyükşehir Yasasıyla Aksu'ya bağlandığını belirterek, "Fıstıklık ve kumsal olarak tabir ettiğimiz davalı bir yerimiz var. Geçenlerde yangın olan yer. Burada 1952 yılında kadastro çalışması yapılıyor. Eski tapulara göre 11 milyon metrekare gözüküyor ancak o günkü şartlarda ölçümler yanlış yapılmış ve yeniden yapılan ölçümlere göre 8 milyon 37 bin metrekare. Köylüye tapulanıyor. Ama o gün bugündür kadastro mahkemesi devam ediyor. Hala bir sonuca ulaşılmış değil. Köylünün üzerine tapulanmış bir yer" dedi.

'BU SÖYLEME ALIŞTIK'

Burada zaman zaman yangınlar yaşandığını aktaran Tekin, "Ben 2004-2009 yılında muhtardım. Benim dönemde üç yangın vakası yaşadık. Her yangın sonrası 'Buraya oteller yapılacak' gibi söylemler duyduk. Ben 20 yıl önce muhtardım. 20 yıldan bu yana başka yangınlar da yaşadık. Her yangında bu söyleme alıştık. Ama halihazırda yapılan otel veya proje yok. Duymadık böyle bir şey" diye konuştu.

1953 YILINDA DAVA AÇILMIŞ

1952 yılındaki kadastronun hemen ardından Orman İdaresi tarafından 1953 yılında dava açıldığı dönem, dedesi İzzet Tekin'in köy muhtarı olduğunu belirten Tekin, "1952'de burası köyün üzerine tapulanıyor. 1953 yılında orman itiraz ediyor, 'Burası köylü malı değildir, orman vasfında olan bir yerdir' diyor ve davacı olunuyor. O günden beri süregelen bir dava. Çözümsüzlük devam ediyor" ifadelerini kullandı.

1989'DAKİ RAPOR KÖYLÜNÜN LEHİNE

Davada 1989 yılına ait Orman Bakanlığı'nın buranın orman sayılmayan yerlerden, köylüye iade edilecek tarla vasfında olduğu yönünde raporlarının bulunduğunu anlatan İzzet Tekin, "Bu raporlar mahkeme kayıtlarında var. Buranın turizme, istihdama açılmasını biz de istiyoruz ama hak sahipleri köylülere devlet sahip çıkarak, onları mağdur etmemeli. Kıyı kenar çizgisi zaten var. Oradaki yaşam alanı da korunarak diğer alt taraflarda turizm, memleket tesisleri yapılabilir. Ama bunlar yapılırken de köylünün de hak ve çıkarlarının korunmasını istiyoruz" dedi.

HAK SAHİBİ SAYISI 1000'İ GEÇTİ

72 yıllık davanın Serik Kadastro Mahkemesi'nden Antalya Kadastro Mahkemesi'ne devredildiğini ifade eden Tekin, o dönem 700'e yakın kişi olan hak sahibi sayısının bugün ölenler ve mirasçıları sebebiyle 1000 kişiyi geçtiğini dile getirdi. İzzet Tekin, "Mesela benim muhtarlığım dönemimdeki bir yangında bazı şüphelerimiz oluştu. Çünkü yangının başladığı alanın tam zıt tarafında, doğu tarafında iki kilometre ileride de bir yangın başlamıştı. Orada kasıt olayını ister istemez düşündük. Ama sonraki yangınlarda herhangi bir kasıt düşünmüyoruz. Bu turizm yolu açılınca, orada seyahat eden vatandaşların duyarsızlığından, sigara izmariti vesaire atmasından da kaynaklı yangınlar yaşadık" diye konuştu.

'OTEL OLMASINA KARŞIYIZ'

Bölgedeki otel yatırımcılarının ortak kuruluşu KUYAB'ın Genel Müdürü Erden Arı ise "Geçen hafta Kumköy ormanlık alanında bir yangın çıktı. Bizim de ciğerlerimiz yandı. Yangına mümkün olduğunca erken müdahale edildi. İtfaiye de su desteği sağladık. Orada ağaçlar, hayvanlar yandı. Her orman yangınında oranın otel olacağı şeklinde bir dedikodu var. Orada otel olmasına zaten biz başta karşıyız. Orası Kumköy halkının ve Orman Bakanlığı'yla ilgili bir mahkeme süreci var" ifadelerini kullandı.

OBALARIN YERİNE HALK PLAJI

Temennilerinin oranın halka kazandırılması olduğunu söyleyen Arı, "Kumköy sahili kesiminde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Aksu Belediyesi'nin halk plajı yatırımları var. Ben de bunu şiddetle tavsiye ediyorum. O bölge Antalya'nın en güzide, en bakir kalmış yeri ve öyle de kalsın. Ormanlık alanı çok değerli bir yer orası. Dolayısıyla halka kazandırılırsa bizi de memnun eder. Bu dedikodunun önüne geçmek istiyorum. Orası otellere ayrılan bir bölüm değil. Kumköy halkının orası. Obalar kaldırıldı. Obaların yerine de halk plajı yapılacak. Bu bizi fevkalade memnun eden bir olay. Böyle kalması daha güzel olacak" diye konuştu.