Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Güven: Bu çağda sinema alanında güçlü değilseniz güçlü bir devlet değilsiniz.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, "Bu çağda sinema alanında güçlü değilseniz güçlü bir devlet değilsiniz. Yıllarca dünyanın Hollywood üzerinden dizayn edildiğini düşündük. Bu büyük bir problem. Biz kendi değer odaklı filmlerimizi buraya koymazsak bu tek kale bir maça döner. Önümüzde 2 seçenek var. ya üreten ya abone olan olacağız. ya hikaye anlatan ya hikaye dinleyen olacağız. Çok üretmek zorundayız. Yeni sinemacılar yetiştirmek zorundayız. Bu çağda buna mecburuz" ifadelerini kullandı.

Ege üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Turan Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. 'Kızılelma' temasıyla 2'ncisi düzenlenen festivale, 80 ülkeden 1675 film için başvuru yapıldı. Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Ege Üniversitesi MÖTBE Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül törenine İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Kazım Arapoğlu, Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile yurt içinden ve dışından sanatçılar, yönetmenler, senaristler, akademisyenler, davetliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başlayan törende Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı ekibi, zeybek gösterisi gerçekleştirdi. Gösterinin ardından Uluslararası Turan Film Festivali Tanım Filmi katılımcılara izletildi.

'GELENEKSEL HALE GETİRMEK İSTİYORUZ'

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Sanatsal faaliyetler üretmek, sanatın gelişimine katkı sağlamak, sanatı ve sanatçıyı sanatseverlerle bir araya getirmek, tam akredite öğrenci odaklı araştırma üniversitemizin toplumsal görevleri arasındadır. Bu bilinçten hareketle Türk dünyasının ortak değerlerini ve kültürel bağlarını vurgulayarak, bu bağların güçlenmesine, Türk devletleri ve topluluklarının kültürel çeşitliliğine ve zenginliğine katkıda bulunma hedefiyle yola çıktığımız bu önemli organizasyonumuzun ikincisini gerçekleştiriyoruz. Festivalimiz, geçen sene daha fikir aşamasındayken iş birliği talebinde bulunduğumuz bütün çevreler tarafından heyecanla karşılandı. Sağlanan desteklerle bu noktaya geldik. Bu uluslararası etkinliği geleneksel hale getirmek istiyoruz" dedi.

'ÇOK GÜZEL BİR OLUŞUM'

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev de festivalden övgüyle söz etti. Raev, "Bugün sadece bir festivalin değil ortak geçmişimizin, müşterek duygularımız ve hayallerimizin sinema perdesine yansıdığı çok güzel bir oluşumdayız. Bu festivalin tek amacı filmler değil, kalbimizi ve kültürümüzü de yan yana getiriyor. Katılımcı ülke sayısının ve içerik sayısının artması doğru yolda olduğumuzun somut göstergesidir. Bizler bu festivalin filizlenmesinde ve büyümesinde öncü olmaktan, sanatçılarımızla yol arkadaşlığı yapmaktan büyük onur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

'YA ANLATAN YA DİNLEYEN OLACAĞIZ'

Emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasına başlayan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, "İçimde bulunduğumuz yüzyıl hareketli görüntüler yüzyılı. Sinema deyince akılımıza sinema salonları geliyor. Sinema salonları da baş tacımız ama sinemanın etki alanları çok daha büyük. Televizyon, dijital medya, sosyal mecralar… Evren düşündüğümüzden çok daha büyük. Bunun adı dijital uygarlık çağı. Bu çağda sinema alanında güçlü değilseniz güçlü bir devlet değilsiniz. Güçlü olmak zorundayız. Yıllarca dünyanın Hollywood üzerinden dizayn edildiğini düşündük. Sonra bir baktık ki Hollywood gücünü kaybediyor. Baktık ki Hollywood Los Angeles'tan çıkıp cebimize girmiş. Bu çok büyük bir güç. Bu büyük bir problem. Biz kendi değer odaklı filmlerimizi buraya koymazsak bu tek kale bir maça döner. Önümüzde 2 seçenek var. ya üreten ya abone olan olacağız. ya hikaye anlatan ya hikaye dinleyen olacağız. Biz çok kadim bir kültüre sahibiz. Anlatacak çok hikayemiz var. Çok üretmek zorundayız. Daha fazla ortak yapım yapmak zorundayız. Yeni sinemacılar yetiştirmek zorundayız. Bu çağda buna mecburuz" ifadelerini kullandı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Konuşmaların ardından prestij ödülleri Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak tarafından takdim edildi. 2'nci Turan Film Festivali Kapsamında; Türkiye Birincisi ödülünü 'Postal 1974' filmiyle Yönetmen Gökalp Yamen, Türkiye En İyi Belgesel ödülünü 'Baletler Köyü' ile Fatih Diren, Azerbaycan seçkisi birinciliğini 'Size Mektub Var' filmi ile Mezahir Haşimov, Azerbaycan Jüri Özel Ödülünü 'Nowruz' filmi ile Erturan Necaji Gol ve 'Breath' filmi ile Elmar Bayramov, Kazakistan seçkisi birinciliğini 'Regular People' filmi ile Ersultan Tolegen, Kırgızistan seçkisi birinciliğini 'Connection' filmi ile Candos Dzholdoshov, Kırgızistan Jüri Özel Ödülünü 'Letters From the Pamirs' filmi ile Janyl Jusupjan, Özbekistan seçkisi birinciliğini 'Magtymguly Pyragy' filmi ile Muzaffarkhon Erkinov, Türkmenistan seçkisi birinciliğini 'Kitap' filmi ile Hekim Alowow, Uluslararası kurmaca kategorisinde birinciliği ise 'Happy Tape' filmi ile İran'dan Arshia Zeinali aldı.